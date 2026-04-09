Congresistas coinciden en reforzar legislación de bienestar animal 

Ante el hecho de que existen 6 millones de perros y gatos en situación de calle en el estado de México, congresistas de morena, del PT y del PAN coincidieron en la necesidad de reforzar y actualizar la legislación en materia de bienestar animal, como lo plantean las 11 iniciativas presentadas por separado por las y los diputados de morena, PVEM, MC y PRD, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Las diputadas y los diputados María del Carmen de la Rosa, Brenda Miranda, Gerardo Pliego, Jennifer González, Octavio Martínez y Vladimir Hernández, de morena, así como Yurixi Leyva (PT) y Emma Alvarez (PAN) respaldaron las 11 iniciativas que buscan fortalecer la legislación para la protección de los seres sintientes (Foto: Especial).

En reunión de comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense, las diputadas y los diputados María del Carmen de la Rosa Mendoza, Brenda Colette Miranda Vargas, Gerardo Pliego Santana, Jennifer Nathalie González López, Octavio Martínez Vargas y Vladimir Hernández Villegas, de morena, así como Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), resaltaron que el conjunto de iniciativas responde a la realidad actual de los seres sintientes, y reconocieron el sentido humanista de la gobernadora y las políticas públicas implementadas en materia de bienestar animal.

En tanto la legisladora Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN) expresó sus dudas sobre la aplicación de estas adecuaciones al marco jurídico en las diferentes zonas de la entidad, y se pronunció por sumar al estudio a las asociaciones protectoras de animales.

Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, así como de Protección Ambiental y Cambio Climático, conjuntaron el análisis de las propuestas presentadas por las diputadas Arleth Stephanie Grimaldo Osorio, María del Carmen de la Rosa y Brenda Colette Miranda, así como por el diputado Gerardo Pliego, de morena; además de las iniciativas de las bancadas del PVEM, MC y PRD, coordinadas por los diputados José Alberto Couttolenc Buentello, Juan Manuel Zepeda Hernández y Omar Ortega Álvarez, respectivamente.

En su intervención, María del Carmen de la Rosa destacó que el paquete de propuestas promueve la tutela responsable del bienestar animal, establece la generación de un padrón municipal para perros y gatos, contempla la esterilización de al menos el 20 por ciento del total de animales en situación de calle, garantiza la salvaguarda de los binomios caninos de las instituciones de seguridad pública y fomenta la expedición de reglamentos específicos.

Así como la creación de un registro de personas agresoras a seres sintientes; cuidado de animales de terapia y de servicios; incremento de sanciones por maltrato y actos sexuales; resguardo temporal, entre otros aspectos.

Brenda Miranda compartió que su propuesta busca que los binomios animales-humanos de instituciones de seguridad sean sujetos de especial protección, con acceso a atención médica, alimentación, descanso, retiro y registro formal.

Al explicar su iniciativa, el congresista Gerardo Pliego señaló que propone la transición del estatus jurídico de animales como objetos a seres sintientes, con el reconocimiento de sus derechos a la vida, al respeto, al cuidado, protección, tutela responsable y prevención del maltrato.

Para enriquecer las propuestas, Jennifer González sugirió ampliar el concepto de salud en general para que se mandate que las autoridades de salud, medio ambiente y protección ambiental implementen políticas públicas en la materia y se promueva la cultura de la paz desde las infancias.

En tanto que Octavio Martínez solicitó incluir en el análisis a las asociaciones protectoras de animales, considerar qué se puede hacer en los casos de ataques de animales, el apoyo a los centros de adopción y el manejo de animales salvajes. Lo anterior, resaltó, promoverá una ley más útil, vanguardista e integradora.

También de morena, el parlamentario Vladimir Hernández admitió que el bienestar animal representa un reto inmenso, por lo cual se debe reglamentar e institucionalizar aspectos como la esterilización y el sacrificio en los centros de rescate.

Al compartir que, de los 125 municipios, solo 34 cuentan con centros de control y bienestar animal, Ana Yurixi Leyva informó que el espacio del Ayuntamiento de Toluca ha registrado casos exitosos en materia de esterilización, por lo que propuso que, a través del Ejecutivo, se solicite a los ayuntamientos implementar políticas públicas en la materia a gran escala.

En representación de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, Alfredo Martínez Belio, jefe de la Unidad Jurídica e Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia; Adriana Barreto Rodríguez, encargada de Bienestar Animal; y Raquel Gómez Méndez, secretaria particular de Alma Diana Tapia Maya, titular de este organismo estatal, destacaron que el paquete de iniciativas amplía las facultades de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, atiende vacíos legales e incorpora figuras jurídicas novedosas.

Tras compartir que existen 6 millones de perros y gatos en situación de calle en el Estado de México, subrayaron que, de aprobarse por el Pleno legislativo, las reformas reconocerán expresamente a los seres sintientes y sus derechos; precisarán el principio de bienestar animal para garantizar el criterio de máxima protección; promoverán la cultura y concientización sobre el cuidado y bienestar animal; reforzarán las sanciones por maltrato y crueldad; reconocerán a la familia multiespecie; e implementarán acciones preventivas del delito, entre otros aspectos.

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