Congresistas concuerdan en proteger salud mental y apoyo psicosocial de docentes

Integrantes de la comisión se pronunciaron a favor de proteger la salud mental y el apoyo psicosocial de docentes, como lo establece la iniciativa del diputado Rigoberto Vargas, la cual plantea mecanismos para garantizarles servicios de salud mental y apoyo psicosocial permanente, en modalidad presencial, telefónica y en línea.

Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) indicó que la propuesta para proteger la salud mental y el apoyo psicosocial de docentes refleja humanismo y respeto a una figura que está expuesta a la violencia del alumnado (Foto: Especial),

Al iniciar el análisis del proyecto de reforma a la Ley de Educación estatal, congresistas de morena, PT y MC se expresaron a favor de la propuesta, toda vez que el bienestar de las y los maestros influye positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje e hicieron énfasis en la importancia de contar con un protocolo de actuación ante casos de violencia en su contra.

El legislador proponente aclaró que la salud mental es un estado de bienestar en el que las personas desarrollan sus capacidades cognitivas y emocionales; además, pueden afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de manera productiva y contribuir a su comunidad. En tanto, detalló que el apoyo psicosocial se refiere al conjunto de acciones, estrategias, servicios e intervenciones orientadas a proteger, fortalecer y restablecer el bienestar psicológico y social de las personas, especialmente cuando enfrentan situaciones de estrés, crisis, violencia, presión laboral o contextos adversos.

Subrayó que la iniciativa, que también contempla un protocolo de actuación por violencia en contra de docentes, procura el bienestar emocional, en virtud de que esta condición impacta directamente en el clima escolar, en la convivencia y en la efectividad de la acción pedagógica.

Informó que ha solicitado a la Jucopo el análisis de otra iniciativa de su autoría para garantizar la integridad y seguridad de las maestras y los maestros de la entidad en el ejercicio de sus funciones, así como imponer de tres meses a 12 años de prisión a quienes incurran en los delitos de extorsión, denuncias falsas, lesiones y omisión de auxilio en su contra.

En sus intervenciones, la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) indicó que la propuesta para proteger la salud mental y el apoyo psicosocial de docentes refleja humanismo y respeto a una figura que está expuesta a la violencia del alumnado y de padres de familia, al tiempo que se pronunció por trabajar en el protocolo de prevención de la violencia para el ejercicio digno de su profesión.

La parlamentaria María del Consuelo Estrada Plata (PT) subrayó la responsabilidad social de las y los maestros, cuya labor —añadió— ha pasado de ser respetada y apoyada a ser juzgada y criticada en la actualidad, por lo que se requiere atender sus circunstancias emocionales ante factores relacionados con el estrés y reconocerles por su servicio.

Finalmente, la congresista Maricela Beltrán Sánchez (MC) se refirió a la iniciativa como “noble para el magisterio”, porque escuchar, atender y acompañar a este sector es importante, en virtud de que la salud mental de las y los maestros es fundamental para el buen desempeño de su labor. Señaló la extensión de los horarios de trabajo docente, pues en México invierten mil horas al año, frente a 700 que promedian otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

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