Congresistas mexiquenses participan en Consejo Estatal de Seguridad

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Estado de México, así como las diputadas Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Diputación Permanente, y Nelly Rivera Sánchez (morena), asistieron a la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que se aprobaron el Programa Estatal de Seguridad y la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

⁠Congresistas mexiquenses, encabezados por la diputada Martha Camacho, presenciaron la jornada de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, en Valle de Chalco, donde se realizó la entrega del trámite un millón (Foto: Especial).

En la sesión, la gobernadora destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para continuar construyendo un Estado de México más seguro, justo y con mayores oportunidades para la población, al señalar que el trabajo conjunto, la unidad y el cumplimiento de las responsabilidades de cada autoridad son fundamentales para consolidar la paz y el bienestar en la entidad.

Asimismo, la mandataria llamó a las y los presidentes municipales a mantener una participación permanente y personal en las Mesas de Paz, así como a reforzar la presencia de las policías municipales en calles, colonias, barrios y pueblos, al considerar que la cercanía con la ciudadanía y la actuación oportuna son elementos fundamentales para la prevención del delito.

En el encuentro también participaron Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Pedro Guevara Pérez, encargado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, mandos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de presidentas y presidentes municipales.

Presencian congresistas entrega del trámite un millón de las Caravanas por la Justicia Social

Integrantes de la LXII Legislatura del Estado de México, encabezados por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), acompañaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la entrega del trámite un millón de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, evento celebrado en el municipio de Valle de Chalco.

En su intervención, Jesús George Zamora, consejero jurídico del gobierno estatal, reconoció el respaldo del Poder Legislativo para hacer posible este tipo de programas, al destacar que los recursos aplicados fueron aprobados por las y los legisladores mediante el Presupuesto de Egresos de la entidad para el año 2026.

Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social son una política pública del Gobierno del Estado de México que acerca trámites, servicios y asesorías jurídicas a las comunidades, con el propósito de facilitar el acceso a la justicia y brindar certeza jurídica a las familias de los 125 municipios mexiquenses. Entre los servicios que ofrecen destacan trámites del Registro Civil, asesorías legales, mediación y conciliación, regularización de inmuebles y otros procedimientos administrativos.

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