Congresistas resaltan avances legislativos a favor de personas trans

Le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena), así como las congresistas Ana Yurixi Leyva Piñón y Yareli Anai Esparza Acevedo, ambas del PT, resaltaron avances legislativos en pro de la comunidad de la diversidad sexogenérica, como incluir la opción de identidad ‘no binaria’ en la expedición de actas por rectificación para el reconocimiento de identidad de género, la tipificación del delito de transfeminicidio y la nueva Ley de Salud estatal que incluye a este grupo para atención prioritaria.

Le diputade Luisa Esmeralda Navarro (morena), así como las diputadas Ana Yurixi Leyva y Yareli Anai Esparza, ambas del PT, destacaron avances legislativos y reiteraron su compromiso de apoyo a la comunidad de la diversidad sexogenérica en la lucha por el reconocimiento de sus derechos(Foto: Especial).

En la ‘Mesa de Reflexión Día Internacional de la Visibilidad Trans’, realizada en el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) con motivo de la conmemoración del 31 de marzo, admitieron que persisten desafíos en materia de visibilidad, igualdad sustantiva, representación política y una vida libre de violencia para este sector, por lo que reiteraron su compromiso de seguir trabajando su favor.

En presencia de personas activistas, servidoras públicas, magistradas, defensoras de derechos humanos e integrantes de órganos electorales, Esmeralda Navarro, quien preside la Comisión Legislativa para la Defensa de los Derechos de las Poblaciones LGBTTTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales, queer y más), subrayó que, desde el Congreso mexiquense, se ha asumido el compromiso de construir un marco jurídico y social que abarca todas las identidades.

Ante Arlen Siu Jaime Merlos, magistrada presidenta del TEEM, añadió que hablar de visibilidad significa reconocer y garantizar que cada persona pueda vivir su identidad o libertad sin miedo, sin violencia y con pleno acceso a sus derechos.

Tras lamentar que las personas trans enfrentan dificultades para acceder a cargos de toma de decisiones, convocó a las personas de la diversidad sexogenérica que se encuentran en esta posición a generar políticas públicas y seguir luchando para avanzar en las agendas de este sector.

Además de destacar las reformas avaladas por la LXII Legislatura estatal y modificaciones legales de legislaturas anteriores para reconocer el matrimonio igualitario y la prohibición de las llamadas terapias de conversión, Yurixi Leyva resaltó la creación de la Comisión para la Defensa de los Derechos de las Poblaciones LGBTTTIQ+ en el Congreso mexiquense, así como políticas públicas del gobierno estatal, como la Clínica de la Diversidad Sexual del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, por lo que reconoció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez como una mujer sensible y humanista.

En el evento, al que también acudió Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Yareli Esparza señaló que esta conmemoración es una oportunidad de reflexión para construir una sociedad más justa, incluyente y respetuosa, lo cual significa no solo reconocer derechos en el papel, sino realmente garantizar condiciones de vida dignas, acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a una vida libre de violencia para todas las personas trans.

Arlen Siu Jaime, quien, al igual que las congresistas, reconoció la lucha y el compromiso de le diputade Luisa Esmeralda Navarro, invitó a seguir avanzando desde la legalidad, la coordinación institucional y el respeto a los derechos humanos, hacia un Estado de México en el que la representación refleje la pluralidad real de la sociedad.

Además de activistas, en el evento participaron Sergio López Manjarrez, secretario ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México; Nancy Flores Mendoza y Rosa Elena Quetzalia Barón Ramos, magistradas del Poder Judicial estatal; Paula Melgarejo Salgado, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y Alvis Gorostieta Uribe, presidenta honoraria del Voluntariado del Poder Judicial de la entidad, entre otras personas servidoras públicas del ámbito estatal y municipal.

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