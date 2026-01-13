Congreso del Estado de México declara el 4 de octubre como Día de los Seres Sintientes

La Diputación Permanente del Congreso del Estado de México aprobó una declaratoria para establecer el 4 de octubre de cada año como el «Día de los Seres Sintientes del Estado de México». La propuesta fue presentada por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura e integrante del grupo parlamentario de Morena.

El objetivo de la medida es establecer un referente en el calendario cívico para fortalecer una cultura de respeto, empatía y trato digno hacia los seres sintientes. (Foto: Especial)

La declaratoria, aprobada el 12 de enero de 2026, establece que el Poder Ejecutivo estatal, a través de las secretarías competentes y en coordinación con organismos públicos y sociales, deberá promover campañas, actividades, eventos y jornadas conmemorativas cada 4 de octubre.

Durante la sesión, a la que asistieron vecinos de San Antonio La Isla, la diputada proponente explicó que la elección de la fecha del 4 de octubre obedece a un reconocimiento social, cultural e internacional, al estar asociada tradicionalmente con la reflexión sobre el respeto y el bienestar de los animales. Argumentó que la instauración de este día constituye una herramienta preventiva de carácter cultural y educativo, que permite al Estado fomentar valores y conciencia colectiva sin recurrir a mecanismos coercitivos.

El documento de la declaratoria precisa que la institucionalización de esta fecha tiene una finalidad cultural, pedagógica y preventiva, conceptualizándose como una «política de prevención silenciosa». Esta política busca interpelar a familias, escuelas y comunidades para consolidar una cultura de responsabilidad colectiva. Finalmente, se señaló que la medida busca fortalecer la cultura de paz y la prevención de la violencia a través de una acción simbólica que no genera nuevas cargas impositivas ni modifica el marco normativo vigente.

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