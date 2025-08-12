Congreso del Estado de México impulsa la cooperación internacional a nivel local

El Congreso del Estado de México llevó a cabo el conversatorio «La Cooperación Internacional, herramienta para el desarrollo local», con el objetivo de fortalecer los municipios mediante la cooperación internacional, al respecto, el diputado Josué Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, enfatizó el carácter municipalista de la iniciativa, destacando la importancia de la cooperación descentralizada, aquella que se da entre gobiernos locales, organizaciones sociales, universidades y otros actores locales de diferentes países.

Foto: especial Legislatura

“Cuando hablamos de cooperación internacional a nivel local, no estamos hablando de una moda, ni de una estrategia secundaria, estamos hablando de una herramienta muy poderosa para el desarrollo sostenible, la democracia participativa y, por supuesto, la construcción de la paz. Hablamos de todas aquellas acciones de colaboración que se dan entre actores locales como municipios, provincias, gobiernos regionales, universidades, ONG’s, cámaras empresariales, organizaciones comunitarias de distintos países o regiones del mundo.”

Destacó que la cooperación internacional no es solo responsabilidad de los estados o grandes organizaciones, sino una tarea urgente desde los territorios; y que los desafíos globales, como el cambio climático, la migración y la desigualdad, impactan directamente en las comunidades locales, donde se generan respuestas innovadoras, por lo que la cooperación local, permite compartir recursos, conocimientos, valores y experiencias, construyendo relaciones horizontales y recíprocas.

Reconoció desafíos de la cooperación internacional local, incluyendo la capacidad institucional, la coordinación entre actores y la sostenibilidad de los proyectos, sin embargo, resaltó las oportunidades que ofrece, especialmente con la creciente importancia de lo local en la agenda internacional y la Agenda 2030; como ejemplos de cooperación en el Estado de México, mencionó a municipios como Toluca, Naucalpan, Metepec y La Nepantla, quienes participan en redes internacionales y ejecutando proyectos conjuntos con contrapartes internacionales en temas como seguridad ciudadana, manejo de residuos sólidos y planificación urbana. Finalmente, abogó por institucionalizar la cooperación internacional como una política pública transversal en el Estado de México.

En su oportunidad, el coordinador de asuntos internacionales del gobierno del Estado de México, José Pablo Montemayor Camacho, destacó la importancia de las relaciones internacionales para el desarrollo local e informó que el Estado de México cuenta con más de 184 acuerdos internacionales, tanto municipales como estatales, que sirven como herramientas para la cooperación y el intercambio de mejores prácticas en diversos ámbitos.

Estos acuerdos, dijo, no solo fortalecen los lazos entre naciones, sino que también ofrecen oportunidades para la difusión de la cultura mexiquense, el turismo, la educación, el medio ambiente, el comercio, la producción local, la prevención social, la igualdad de género y la investigación, entre otros. Como ejemplos concretos, citó el hermanamiento con la prefectura de Saitama, Japón (desde 1979), y con el departamento de Cundinamarca, Colombia, donde se han compartido políticas públicas exitosas como el programa «Pueblos con Encanto». También mencionó un convenio con Hungría y Japón que incrementó en un 300% la producción de carpa.

Reconoció que no todos los municipios cuentan con áreas dedicadas a las relaciones bilaterales, por lo que instó a la colaboración entre actores gubernamentales estatales y locales para convertir la acción exterior local en un motor de desarrollo, y anunció capacitaciones para los municipios a partir de septiembre, en colaboración con la sociedad civil, para lograr más convenios y aprovechar al máximo los acuerdos internacionales existentes, con el objetivo de proyectar al Estado de México como un actor relevante en el escenario internacional y mejorar la vida de los mexiquenses.

Finalmente, Alfredo Martínez Rosas, presidente de la Red Transformando Nuestro México, Nuestro Mundo Hoy, señaló que el objetivo principal del conversatorio es proporcionar herramientas e instrumentos para que representantes de la sociedad civil, gobiernos municipales y estatales puedan participar activamente en la cooperación internacional y convertirla en un motor de desarrollo local, y enfatizó en la necesidad de pasar de la teoría a la práctica, materializando las ideas y generando estrategias concretas. Concluyó diciendo que como meta a futuro, se plantea la creación de premios internacionales en cooperación internacional para el próximo año, con el fin de reconocer y premiar proyectos exitosos que conecten la colaboración local con la global, generando un impacto tangible en la población.

Comentarios

comentarios