Congreso estudiará iniciativa para fortalecer la seguridad pública

Con el fin de consolidar la política de seguridad pública estatal, el Congreso mexiquense analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y articulación operativa; ampliar y precisar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad; y actualizar la coordinación interinstitucional en la materia, profesionalización de cuerpos policiales y participación comunitaria.

El Congreso mexiquense analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez para reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión y articulación operativa; ampliar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad; y mejorar la coordinación interinstitucional en la materia, profesionalización de cuerpos policiales y participación comunitaria (Foto: Especial).

La iniciativa de reforma a las leyes Orgánica de la Administración Pública y de Seguridad, ambas de la entidad, que leyó la diputada Maricela Beltrán Sánchez (MC), busca consolidar una política de seguridad pública alineada con los principios constitucionales, promoviendo un modelo de seguridad centrado en la persona, respetuoso de los derechos humanos y eficaz para preservar la paz social.

En este sentido, dispone que las mesas de paz son las instancias de decisión ejecutiva y de coordinación inmediata de las instituciones estatales de seguridad pública, presididas por la persona titular del Ejecutivo mexiquense, y conformada por 10 entes públicos relacionados, además del Poder Judicial como invitado permanente y los municipios cuando se les requiera.

Asimismo, establece que estas mesas sesionarán de forma ordinaria todos los días hábiles y, de forma extraordinaria, las veces que convoque su presidencia.

Una de sus principales facultades será coordinar las acciones de gobierno orientadas a la atención de las causas de las violencias y la construcción de la paz.

Por otra parte, señala que la Secretaría de Seguridad, en temas de investigación e inteligencia, implementará estrategias con base en mecanismos de inteligencia para prevenir e identificar amenazas y generadores de violencia, coadyuvando a la sanción oportuna de éstas y asegurando que las instituciones de seguridad actúen con eficacia y pleno respeto a los derechos humanos.

Igualmente, realizar operativos para la prevención del delito, y aportar de información para una efectiva integración de los indicios, datos y medios de prueba que fortalezcan sus investigaciones encaminadas a la persecución de los delitos y el combate de la impunidad.

En cuanto a la coordinación interinstitucional, destaca que las instancias estatales y municipales de seguridad garantizarán el cumplimiento de la legislación, contribuir a la efectiva cooperación de los sistemas estatal y nacional en el ramo, proporcionar al Sistema Nacional de Información las bases de datos correspondientes para su interconexión y consulta, y acordar con los poderes judiciales de la Federación y mexiquense para mejorar los procesos de investigación y persecución de los delitos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público, entre otras atribuciones.

En materia de fortalecimiento del servicio profesional de carrera y de los esquemas de profesionalización para las personas integrantes de las instituciones relacionadas, se definen con mayor claridad sus derechos y obligaciones, como el derecho a recibir una remuneración conforme al servicio que desempeñan y el riesgo de sus funciones.

También que el personal de prevención, reacción, investigación, análisis criminal y custodia penitenciaria cuente con condiciones profesionales y laborales dignas, y homologa perfiles, funciones y requisitos de ingreso y permanencia de las personas integrantes de estas dependencias, así como los procesos de promoción, certificación y evaluación de control de confianza, para asegurar que su actuación se apegue a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, contribuyendo así a un sistema de seguridad pública más confiable, eficaz y orientado a la protección de las personas.

Finalmente, la propuesta establece que los entes públicos respectivos en coadyuvancia y corresponsabilidad, deben promover la participación social a través del diseño, desarrollo, implementación y evaluación de mecanismos encaminados a fortalecer las políticas, los lineamientos, programas y demás acciones en la materia.

La participación social, en el marco de la iniciativa, tiene como propósito fomentar la deliberación, el diálogo y la cooperación, así como la integración de propuestas, experiencias y necesidades de la comunidad, con el fin de fortalecer las acciones de las instancias correspondientes en materia de construcción de la paz, prevención de las violencias y del delito, investigación y procuración de justicia, así como el diseño y desarrollo institucional.

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