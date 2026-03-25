Congreso exhorta a municipios a instalar órganos de gobernanza

En beneficio de la población de las tres zonas metropolitanas del estado de México (Valle de México, Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco) el Congreso mexiquense exhortó a los 81 municipios metropolitanos a que instalen sus instancias de coordinación y gobernanza metropolitana.

A propuesta de la diputada Selina Trujillo (morena), el Congreso mexiquense exhortó a los 81 municipios metropolitanos a que instalen sus instancias de coordinación y gobernanza metropolitana (Foto: Especial).

El llamado, impulsado por la diputada Selina Trujillo Arizmendi (morena), puntualiza que los municipios deberán instalar estas áreas en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de la publicación del decreto del exhorto. Asimismo, se establece que los gobiernos municipales informen a la LXII Legislatura mexiquense sobre la atención y seguimiento brindado al exhorto.

En su exposición, la proponente enfatizó que estas instancias (secretaría del ayuntamiento, servicios públicos, desarrollo urbano, protección civil, obras públicas y seguridad pública) son de vital importancia para la coordinación y gobernanza metropolitana, pues configuran un mecanismo necesario para lograr una adecuada planeación, coordinación institucional y atención de los problemas públicos que rebasan los límites territoriales de un solo municipio.

Aseguró que hoy los problemas de seguridad, agua, medio ambiente, protección civil, servicios públicos y crecimiento urbano ya no son problemas municipales aislados, sino problemas metropolitanos que requieren soluciones conjuntas.

Al reconocer el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, destacó que durante la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se han instalado 60 consejos municipales de desarrollo metropolitano, cifra que supera ampliamente los 23 consejos creados en el sexenio estatal anterior.

“Todavía hacen falta la instalación en 21 municipios de estas organizaciones metropolitanas. Y es fundamental, porque si estamos hablando de que la información es poder, se requiere de la información para actuar de manera consciente para gobernar una zona de manera metropolitana”, expuso la parlamentaria.

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