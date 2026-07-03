Congreso exige acciones urgentes para frenar inundaciones en Edomex

El Congreso del estado de México publicó en la Gaceta del Gobierno un exhorto dirigido a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, así como a los 125 ayuntamientos, para reforzar las acciones de prevención y atención de inundaciones durante la actual temporada de lluvias.

El documento también advierte que el 17.1% del territorio estatal presenta algún nivel de vulnerabilidad por inundaciones (Foto: Especial).

El acuerdo solicita que, a través de los organismos operadores de agua y las áreas municipales de Protección Civil, se implementen medidas urgentes para proteger la integridad y el patrimonio de las familias mexiquenses, además de mitigar las afectaciones a la movilidad ocasionadas por las precipitaciones torrenciales.

Asimismo, el Poder Legislativo exhortó al Gobierno estatal a poner en marcha, en coordinación con los municipios, un programa extraordinario de apoyo para las familias afectadas por inundaciones y a que, mediante la Secretaría de Finanzas, se contemplen recursos suficientes para obras de prevención y atención de estos fenómenos en el Presupuesto de Egresos 2027.

El exhorto deriva de un punto de acuerdo presentado por la legisladora panista, Joanna Felipe Torres, el cual indica que el Atlas Estatal de Riesgos y el Atlas de Inundaciones 2026, registran que en la entidad existen 41 municipios con riesgo de inundaciones, siete más que en la edición anterior.

En ellos habitan cerca de 11 mil 895 personas en condiciones de vulnerabilidad, principalmente en el Valle de México y el Valle de Toluca.

Los municipios con mayores afectaciones por eventos e inmuebles dañados son Ecatepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza y Atlacomulco.

El documento también advierte que el 17.1% del territorio estatal presenta algún nivel de vulnerabilidad por inundaciones.

Es por ello que la legisladora exhortó a las autoridades a fortalecer el desazolve de drenajes, el mantenimiento de cárcamos y la limpieza de cauces, además de implementar mecanismos de apoyo para las familias que pierden su patrimonio a causa de las inundaciones.

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