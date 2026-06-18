Congreso llama a respetar proceso judicial en caso de Nancy Nápoles

Ante el caso de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, y la investigación que sostiene la Fiscalía General de Justicia del estado de México tras acusarla de presuntamente haber fingido su propio secuestro, el diputado local de Morena, Octavio Martínez Vargas, cuestionó la actuación de la Institución al considerar que se adelantó a emitir conclusiones que corresponden exclusivamente al Poder Judicial.

(Foto: Jimena Ruelas).

“De acuerdo a nuestro sistema de Procuración y de Administración de Justicia que tenemos en México, la fiscalía no concluye juicios. La fiscalía integra carpetas de investigación y quien concluye un juicio y sanciona una conducta antijurídica es el poder judicial. Entonces, el fiscal se extralimita de sus funciones condenando a una persona sin que el Poder Judicial se haya pronunciado y sin que ella se haya defendido”, señaló.

El legislador sostuvo que en México prevalece la presunción de inocencia y que cualquier responsabilidad debe acreditarse durante el proceso judicial correspondiente.

Además, criticó al fiscal estatal, José Luis Cervantes, a quien recordó fue propuesto durante la administración del exgobernador Alfredo del Mazo Maza.

Sobre si el caso afectaría a Morena, el legislador aseguró que el comunicado difundido por la institución tiene una intención política.

“Ese comunicado tiene una naturaleza política, no jurídica, y busca afectar a nuestro movimiento, no solamente en Tenancingo, sino en el estado de México y quizá en el país”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso mexiquense, Martha Azucena Camacho Reynoso, evitó pronunciarse sobre el fondo del caso al argumentar que existe una investigación en curso, enfatizando que el caso no perjudicará a Morena ya que son acciones que son independientes.

“Yo creo que hay una investigación y que lo que hagamos como personas no puede transcurrir a un partido, o sea, son cosas diferentes”, indicó.

Finalmente, sobre el caso del alcalde de Metepec, Fernando Flores Vilchis, la legisladora también desmintió que exista alguna solicitud formal en el Congreso para iniciar un procedimiento de destitución contra el alcalde.

Octavio Martínez también rechazó las versiones sobre una posible solicitud de destitución, al señalar que una medida de esa naturaleza corresponde al Poder Ejecutivo estatal y no a la Legislatura.

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