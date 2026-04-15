Congreso local impulsa internacionalización de artesanías mexiquenses

A iniciativa del diputado Isaac Josué Hernández Méndez (PT), en el Congreso local la diputada Yareli Anai Esparza Acevedo (PT) inauguró la expoventa de productos de personas artesanas de Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso y Jiquipilco, además de Senegal, donde destacó la importancia de comercializar e internacionalizar los productos locales para hacer crecer al estado de México.

Recalcan la apertura de la Casa del Pueblo para exhibir el talento de personas artesanas, así como la importancia de colaborar con otros países (Foto: Especial).

En este sentido, la legisladora señaló que la riqueza cultural de la entidad debe proyectarse hacia otros países, por lo que reconoció la labor que realiza el diputado Josué Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la LXII Legislatura mexiquense, y celebró la presencia de personas artesanas extranjeras, al recalcar que la colaboración internacional permite transformar a la entidad.

En presencia de personas expositoras integrantes de la fundación ‘Vanessa y Sebastián A.C.’, reafirmó que el Poder Legislativo trabaja en favor de este sector para preservar sus tradiciones, ya que la Casa del Pueblo mantiene sus puertas abiertas para recibir a la ciudadanía e impulsar el consumo local, e invitó a la población a visitar la exposición que estará en el vestíbulo del Congreso local del 13 al 17 de abril, de 9:00 a 18:00 horas.

Al reconocer la colaboración institucional con el Poder Legislativo, Arnulfo Valdivia Machuca, coordinador de Asuntos Internacionales del gobierno estatal, ratificó el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a todas las expresiones artísticas que preservan técnicas artesanales de culturas originarias, así como a las empresas sociales integradas por familias dedicadas a estas tradiciones, a fin de impulsar la comercialización de sus productos a nivel nacional e internacional.

Por su parte, Aurora Garduño Alcántara, presidenta de la fundación referida, explicó que la expoventa tiene como finalidad apoyar a mujeres y menores en situación de vulnerabilidad, por lo que agradeció la apertura del Congreso para la exhibición y, al mismo tiempo, se fortalezca el apoyo a la asociación y a sus integrantes.

En la expoventa se pueden encontrar textiles bordados mazahua y otomíes, rebozos y prendas tradicionales de lana; alfarería con piezas de barro vidriado y policromado; muebles, juguetes y máscaras de madera tallada; así como esculturas y elementos decorativos de cantería y piedra, joyería, ropa tradicional y productos envasados como salsas y quesos finos.

Comentarios

comentarios