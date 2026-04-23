Congreso local reconoce la contribución de la floricultura mexiquense al desarrollo 

A propuesta del Grupo Parlamentario del PVEM, coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, el Congreso mexiquense declaró el 20 de noviembre como ‘Día del Floricultor Mexiquense’, a fin de reconocer públicamente la contribución de estas personas al desarrollo económico, cultural, turístico, rural y social de la entidad.

El diputado Héctor García (PVEM) destacó que el Estado de México es responsable del 80% del total nacional de ornamentales exportables, principalmente hacia Estados Unidos y Canadá, además de representar el 61.5% del valor económico nacional del sector (Foto: Especial).

Con esta aprobación, las instituciones públicas, educativas, de investigación, organismos empresariales, ayuntamientos y comunidad productiva deberán impulsar actividades relacionadas con el reconocimiento, fortalecimiento, competitividad, capacitación y preservación cultural de la floricultura mexiquense.

De acuerdo con el documento, al que dio lectura el diputado Héctor Raúl García González (PVEM) durante sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la labor de estas personas no siempre ha sido visibilizada de manera institucional a pesar de su relevancia como un sector productivo que ha sabido enfrentar condiciones adversas, como variaciones climáticas, incremento en costos de producción, competencia global, plagas, falta de financiamiento accesible y volatilidad comercial.

Para la legisladora María José Pérez Domínguez (morena), esta declaratoria beneficia a personas productoras de todo el estado, particularmente a las de Texcoco, Chiconcuac, Chiautla y Papalotla, quienes cada año venden hasta 130 mil plantas de nochebuena y producen flor que se consume en las fiestas patronales. Asimismo, reconoció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por los programas del campo que les dan la oportunidad de seguir en esta actividad.

Por la bancada de MC, la parlamentaria Maricela Beltrán Sánchez recordó que la Organización de las Naciones Unidas declaró al año 2026 ‘Año Internacional de la Agricultura’, reconociendo que quienes trabajan la tierra son pieza clave para el desarrollo, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria del mundo, por lo que la entidad debe estar a la altura de tal reconocimiento con acciones como la avalada.

Añade que, en la zona sur de la entidad, esta actividad se remonta a la década de 1940 con la llegada de inmigrantes japoneses, quienes introdujeron cultivos de ornato como claveles, crisantemos, rosas de campo y gladiolas.

Como tradición, explica, ha sido preservada y fortalecida por las y los productores, permitiendo que la entidad se consolide como el mayor productor de flor a nivel nacional, destacando Villa Guerrero, Tenancingo y Coatepec Harinas, que aportan cerca del 90 por ciento de la producción estatal y el 80 por ciento de las exportaciones nacionales, representando más del 60 por ciento del valor económico del sector.

Asimismo, detalla que California, Estados Unidos, es el principal destino de exportación, logrando que la flor mexiquense llegue en óptimas condiciones mediante transporte especializado, posicionando al Estado de México como responsable del 80 por ciento del total nacional de ornamentales exportables, principalmente hacia Estados Unidos y Canadá, además de representar el 61.5 por ciento del valor económico nacional del sector.

Por otro lado, resalta que esta actividad representa el sustento económico de aproximadamente 20 mil personas, entre productoras y familias, consolidándose como eje productivo, cultural y de desarrollo regional.

De acuerdo con la iniciativa, la elección de la fecha responde a que el 20 de noviembre se conmemora la inauguración, en 2020, de la Central de Abastos de Villa Guerrero —municipio reconocido como la capital de la flor en México—, así como la primera venta de flores realizada en ese recinto. Además, se toma en cuenta el acuerdo de cabildo de 2021 que establece esta misma fecha en los mismos términos.

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