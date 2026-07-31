Congreso mexiquense alista reforma para regular bicicletas y patines eléctricos

Ante el incremento en el uso de bicicletas y patines eléctricos, el Congreso del estado de México prepara una reforma a la Ley de Movilidad para establecer reglas claras sobre su circulación, uso de equipo de protección e incluso, en algunos casos, la obligación de contar con placas, informó el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, integrante de la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes.

El legislador señaló que las bicicletas eléctricas deben sujetarse a una regulación similar a la de las motocicletas, debido a que alcanzan velocidades importantes y representan riesgos tanto para sus conductores como para peatones y automovilistas.

«En el caso concreto de las bicis eléctricas, desde luego que sí. Debe haber un registro, una placa, normarlos como se norma un conductor de una motocicleta, aunque no alcancen las mismas velocidades evidentemente, alcanzan velocidades importantes y tienen que estar sujetos a una normatividad», afirmó.

Respecto a los patines eléctricos, indicó que también es necesario establecer reglas de circulación, aunque aún se analiza si deberán portar placas. Sin embargo, consideró indispensable que sus usuarios utilicen casco, respeten límites de velocidad y circulen únicamente por espacios autorizados.

«Vemos a conductores de patines, pero sin casco, sin protección, sin cuidado vial, sin responsabilidad», comentó.

Martínez Vargas reconoció que el Poder Legislativo se encuentra rezagado frente al crecimiento de este tipo de vehículos y al aumento de accidentes relacionados con su uso.

«En términos de movilidad y de actualización del marco jurídico respecto a estas nuevas herramientas de movilidad, evidentemente vamos atrasados», admitió.

Por ello, adelantó que una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones en septiembre, presentarán una iniciativa que será trabajada en coordinación con la Secretaría de Movilidad.

Cabe recordar que en la Ciudad de México desde el 1 de julio de 2026, los conductores deberán contar con licencia tipo A1 o A2, debido a que estos vehículos tienen características similares a motocicletas: los vehículos que alcanzan velocidades mayores a 25 kilómetros por hora; tener un motor con potencia de entre 250 watts y hasta 1.34 caballos de fuerza.

Además deben cumplir con el uso obligatorio de casco y circular por carriles vehiculares, no por banquetas ni ciclovías.

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