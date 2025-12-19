Congreso mexiquense aprueba aumento generalizado del predial para 2026

El Gobierno del Estado de México publicó en la Gaceta de Gobierno el decreto que actualiza las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para 114 de los 125 municipios de la entidad, lo que generará un incremento en el pago del impuesto predial a partir del 1 de enero de 2026.

La actualización, aprobada por unanimidad por la Legislatura local, establece que 110 municipios tendrán incrementos que oscilan entre el 0.01% y el 10%, mientras que cuatro municipios registrarán aumentos superiores al 10.01%. Los 11 municipios restantes mantendrán los valores del ejercicio anterior: Tepotzotlán, Chapultepec, Chiautla, Hueypoxtla, Calimaya, Texcoco, Tezoyuca, Tequixquiac, Almoloya de Juárez, Coyotepec y Jilotepec.

Según el decreto, tres municipios que inicialmente solicitaron incrementos superiores al 10% no presentaron la justificación técnica suficiente, por lo que se mantuvieron sus valores vigentes. (Foto: Especial)

El ajuste se enmarca dentro del Paquete Fiscal 2026. La Secretaría de Finanzas estatal proyecta que, con un incremento general propuesto del 3.6% en el impuesto, se podrían obtener ingresos adicionales por 400 millones de pesos. El objetivo declarado es equilibrar un rezago normativo acumulado en los últimos 15 años y alinear al estado con los parámetros fiscales de otras entidades del país.

Técnicamente, la actualización incluyó un incremento promedio del 5.63% en el valor del suelo, con actualización en el 90% de las áreas homogéneas. Se crearon 43 nuevas áreas homogéneas y se eliminaron 10, mientras que los valores unitarios de construcción aumentaron en un 4.06% en promedio.

El cálculo del predial se basa en las áreas homogéneas, polígonos geográficos evaluados según factores como vialidades, uso de suelo, calidad de servicios públicos, infraestructura, nivel socioeconómico y tipo de construcción. El pago del impuesto, que generalmente se concentra en los primeros meses del año, se sumará a otros compromisos fiscales como el refrendo vehicular en el periodo posterior a los gastos decembrinos.

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