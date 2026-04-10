Congreso mexiquense aprueba nueva Ley de Salud

El pleno de la Cámara de Diputados del estado de México aprobó la primera Ley de Salud propia de la entidad, que por primera vez garantiza el tamiz cardiológico neonatal obligatorio y la interrupción legal del embarazo de forma gratuita y sin barreras. La ley es resultado de 15 iniciativas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez, distintos grupos parlamentarios y un ciudadano.

(Foto: Especial)

La diputada de Morena, Jennifer González Hernández, presidenta de la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social, destacó que la ley incorpora perspectiva de género, interculturalidad y un enfoque intersectorial que articula a todas las dependencias del Estado.

«Fortalece la gobernanza del sistema de salud mediante un enfoque intersectorial, articulando a todas las dependencias del Estado, porque entendemos que la salud no se resuelve únicamente en los hospitales, sino que se origina en las condiciones sociales, económicas y ambientales de nuestra población”, expresó.

La diputada del Partido Verde Ecologista (PVEM), Honoria Arellano Ocampo, resaltó que el 75% de la ley se enfoque en prevención e incorpore la atención a la menopausia y climaterio como ejes que históricamente habían sido poco visibilizados. Sin embargo, advirtió que quedan pendientes urgentes como el desabasto de medicamentos, acceso a estudios médicos preventivos y detección temprana del cáncer.

«Este es un paso importante, pero no el último. El sistema de salud en el estado de México requiere seguir fortaleciéndose con un presupuesto suficiente para enfrentar la gran problemática que tenemos, sobre todo el gran desabasto que prevalece en materia de medicamento», señaló.

La ley también institucionaliza la salud mental y la atención a adicciones como ejes formales, reconoce la violencia de género como problema de salud pública y regula la transición entre el sistema estatal y el IMSS-Bienestar, aunque quedan pendientes por clarificar las responsabilidades entre ambos para evitar que los pacientes queden desatendidos.

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