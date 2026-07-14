Congreso mexiquense avala reforma judicial; alista leyes secundarias

Con 56 votos a favor y 18 en contra, el Congreso del estado de México aprobó, durante el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones, la reforma constitucional en materia de elección de personas juzgadoras, propuesta por el coordinador parlamentario de Morena, Francisco Vázquez Rodríguez, para armonizar la Constitución local con la reforma judicial federal.

(Foto: Especial Legislatura).

La reforma crea una Comisión Coordinadora encargada de homologar los criterios de evaluación de las personas aspirantes, verificar requisitos, establecer metodologías de selección y coordinar el trabajo de los comités de evaluación de los tres poderes del Estado.

También incorpora un nuevo esquema de organización mediante regiones y distritos judiciales electorales, modifica el diseño de las boletas, fortalece las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial y establece que las convocatorias para la elección deberán emitirse a más tardar el 30 de abril del año previo a la jornada electoral.

Los artículos transitorios establecen que las personas juzgadoras cuyo periodo concluía en 2027 permanecerán en funciones hasta 2028, cuando se realizará la elección judicial. Además, quienes resulten electos rendirán protesta el 5 de septiembre de 2028 y, por única ocasión, ejercerán un periodo de ocho años, que concluirá en 2036.

El diputado Vázquez Rodríguez, informó que el siguiente paso será la discusión de las leyes secundarias, las cuales definirán aspectos como la paridad de género, la forma de elegir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, así como los tiempos y reglas para las campañas de las personas aspirantes.

Precisó que estas reformas se analizarán durante el próximo periodo ordinario de sesiones, ya que la elección judicial se celebrará en 2028 y los plazos permiten construir un marco legal más completo.

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