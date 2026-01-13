Congreso mexiquense tendrá periodo extraordinario por reformas en seguridad estatal

La Diputación Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del estado de México presentó una iniciativa de decreto para convocar a las y los diputados a un quinto periodo extraordinario de sesiones, el cual se llevará a cabo el 15 de enero de 2026, a partir de las 12:00 horas, en el recinto del Poder Legislativo. El objetivo será discutir y resolver diversos asuntos en materia de seguridad.

Sexagésima Segunda Legislatura. (Foto Especial)

Entre los temas a tratar se encuentra la discusión y resolución del dictamen de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el estado de México, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Seguridad y el Código Civil estatal en materia de desaparición de personas y establecimiento de búsqueda, esta iniciativa fue presentada por la gobernadora Delfina Gómez y formulada por las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia, para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, y de Seguridad Pública y Tránsito.

También se analizará el dictamen de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política estatal en materia de seguridad pública y coordinación interinstitucional, así como otra que reforma y adiciona la Ley de Seguridad estatal y la Ley Orgánica de la Administración Pública en materia de seguridad pública, ambas presentadas la gobernadora Delfina Gómez.

Asimismo, se discutirá la iniciativa que expide la ley para prevenir, atender y combatir los delitos en materia de extorsión y delitos vinculados, además de una propuesta para combatir el cobro de piso presentada por diputados del PRI.

La resolución de estos dictámenes busca armonizar la legislación estatal, fortalecer la normativa y promover un modelo de seguridad centrado en las personas y los derechos humanos.

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