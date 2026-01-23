Congreso mexiquense declara al Tecuí como patrimonio cultural inmaterial

Con el propósito de preservar una expresión cultural que fortalece la identidad mexiquense, así como de impulsar la cohesión social y el orgullo de la población de Calimaya, el Congreso local declaró como patrimonio cultural inmaterial de la entidad la técnica para elaborar la bebida Tecuí, originaria de esta demarcación.

A propuesta de la diputada Martha Camacho, presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, se declaró la técnica para producir Tecuí, bebida originaria de Calimaya, como patrimonio cultural inmaterial estatal (Foto: Especial).

Mediante la declaratoria, impulsada por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura estatal, se busca atraer a un mayor número de visitantes al municipio e impulsar la economía local, en beneficio de las personas productoras y artesanas, así como de los pequeños negocios que dependen de esta tradición.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, la proponente reconoció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su política cultural que reconoce la diversidad, identidad comunitaria y preservación de los saberes.

Ante personas artesanas productoras de esta bebida, señaló además que el reconocimiento de este licor como patrimonio cultural inmaterial no persigue fines de exclusividad comercial ni de apropiación privada. Subrayó, en cambio, que la protección de esta técnica artesanal busca poner en valor la dignidad del oficio, el saber popular que la sustenta y la preservación de la memoria colectiva.

Por lo anterior, la declaratoria conlleva considerar de interés público y social la salvaguarda, preservación, transmisión, promoción y fortalecimiento de la técnica artesanal, los saberes tradicionales, los procesos, los utensilios y los valores culturales asociados a la elaboración de la bebida.

La legisladora detalló que el Tecuí, de acuerdo con Armando Arriaga Rivera, cronista de Calimaya, surgió alrededor de 1856, cuando era común ver a los arrieros de la región consumir el licor en ocasiones festivas acompañados de grupos musicales.

Explicó que la bebida, la cual se sirve caliente, se elabora a partir de alcohol de caña y jugo de naranja, a los que se añaden ingredientes como cacahuate, caña, pasas, canela, clavo de olor, manzana y azúcar.

Asimismo, destacó que su preparación se sustenta en saberes empíricos transmitidos de generación en generación, los cuales abarcan desde la selección de los ingredientes y el uso de utensilios tradicionales, como las ollas de barro, hasta el manejo del fuego, el control de tiempos y temperaturas, y la integración cuidadosa de cada elemento del proceso.

Esta técnica, añadió, no se encuentra codificada en manuales ni estandarizada en fórmulas industriales, y su valor radica, precisamente, en su carácter oral, comunitario y dinámico, donde cada familia conserva variaciones que enriquecen la tradición sin alterar su esencia.

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