Congreso mexiquense declara el 12 de julio como el ‘Día Estatal de la Reforestación’

La Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense declaró el 12 de julio de cada año como el ‘Día Estatal de la Reforestación’, con el objeto de promover acciones de restauración forestal, conservación de los ecosistemas, educación ambiental y participación ciudadana para la protección de los bosques, conforme a la iniciativa del Grupo Parlamentario del PVEM que coordina el diputado José Alberto Couttolenc Buentello.

Asimismo, representa un homenaje a todas aquellas personas que han dedicado su vida a la defensa de los recursos naturales, como Félix Alberto Linares González (Foto: Especial).

Con esta declaración —que también representa un homenaje a todas aquellas personas que han dedicado su vida a la defensa de los recursos naturales, como Félix Alberto Linares González— las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los ayuntamientos, las instituciones educativas y los organismos públicos competentes promoverán estas acciones durante julio, para contribuir a la conservación de los recursos forestales.

La propuesta, a la que dio lectura el diputado Isaías Peláez Soria (PVEM) durante la sesión de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, destaca que Félix Alberto Linares es una de las figuras más representativas del compromiso ambiental.

Añade que fue originario de Ocuilan, de los municipios con mayor riqueza forestal de la entidad, y del que fue alcalde en los trienios 2006-2009 y 2016-2018. Así como que murió el 4 de enero de 2020 mientras cumplía un tercer mandato (2019-2021).

Puntualiza que, consciente de la relevancia ecológica de esta municipalidad y la región aledaña, asumió la protección de los bosques como una causa permanente de vida.

Así como que comprendió que la conservación forestal no solo implicaba proteger árboles, sino garantizar el acceso al agua, preservar la biodiversidad y asegurar mejores condiciones de desarrollo para las futuras generaciones.

Con la declaración, afirmó la congresista Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) —hija de Félix Linares— el Estado de México salda una deuda histórica con el medio ambiente, y demuestra su preocupación por la erosión de los suelos y la salud de las futuras generaciones.

Por otra parte, el documento puntualiza que el Estado de México se ha ubicado de manera recurrente entre las entidades con mayor número de incendios forestales registrados, situación que obliga a fortalecer las acciones de prevención, restauración y recuperación ambiental.

Ante esta realidad, añade, la reforestación se consolida como una de las herramientas más importantes para la restauración ecológica y la recuperación de los ecosistemas degradados.

“Reforestar implica mucho más que plantar árboles; significa reconstruir hábitats naturales, recuperar la capacidad de captación de agua, restaurar suelos erosionados, proteger la biodiversidad y generar condiciones para el desarrollo sostenible de las comunidades”, señala la iniciativa.

No obstante, agrega, para que las acciones de reforestación tengan resultados permanentes, es indispensable promover una cultura ambiental que involucre a toda la sociedad.

Finalmente, expone que el Estado de México tiene una superficie forestal superior a un millón de hectáreas y representa cerca del 48 por ciento del territorio estatal.

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