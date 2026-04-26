Congreso mexiquense destaca avances legislativos para mujeres

Durante la toma de protesta del Comité Directivo del capítulo Estado de México de la colectiva 50+1 en el Congreso mexiquense, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Directiva, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacaron el compromiso de la LXII Legislatura estatal con la agenda para alcanzar la igualdad sustantiva y combatir la violencia contra las mujeres. En el evento, Mónica Álvarez Nemer asumió la presidencia de este capítulo.
La gobernadora reconoció la transformación del marco jurídico mediante la creación del Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), instancia especializada en la emisión de órdenes y medidas de protección inmediata. También resaltó la incorporación de la violencia familiar como modalidad de violencia vicaria (con penas de hasta 10 años con ocho meses de prisión) y la tipificación de la violencia digital, con medidas de protección como bloqueo o eliminación de cuentas, imágenes, audios o videos.
Señaló el incremento de sanciones por abuso sexual (hasta 20 años de prisión) y por hostigamiento sexual (hasta nueve años), estableciendo que ambos delitos se perseguirán de oficio. Mencionó la reforma al acoso sexual (hasta 12 años de prisión) y las modificaciones para erradicar el matrimonio infantil (hasta 15 años de prisión).
María Elena Orantes López, presidenta y fundadora de 50+1 Internacional, explicó que la colectiva tiene 24 capítulos en México, 17 en Estados Unidos y seis en Canadá, además de presencia en América Latina, Europa y África. La diputada federal Gabriela Georgina Jiménez Godoy, fundadora de 50+1, recordó las reformas de “paridad en todo” (2019) y la “Ley 3 de 3” contra la violencia (2023).