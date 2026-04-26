Congreso mexiquense destaca avances legislativos para mujeres

Durante la toma de protesta del Comité Directivo del capítulo Estado de México de la colectiva 50+1 en el Congreso mexiquense, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Directiva, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacaron el compromiso de la LXII Legislatura estatal con la agenda para alcanzar la igualdad sustantiva y combatir la violencia contra las mujeres. En el evento, Mónica Álvarez Nemer asumió la presidencia de este capítulo.

Diputada Martha Camacho y gobernadora Delfina Gómez coinciden en agenda de igualdad sustantiva y combate a violencia de género. (Foto: Especial)

La gobernadora reconoció la transformación del marco jurídico mediante la creación del Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), instancia especializada en la emisión de órdenes y medidas de protección inmediata. También resaltó la incorporación de la violencia familiar como modalidad de violencia vicaria (con penas de hasta 10 años con ocho meses de prisión) y la tipificación de la violencia digital, con medidas de protección como bloqueo o eliminación de cuentas, imágenes, audios o videos.

Señaló el incremento de sanciones por abuso sexual (hasta 20 años de prisión) y por hostigamiento sexual (hasta nueve años), estableciendo que ambos delitos se perseguirán de oficio. Mencionó la reforma al acoso sexual (hasta 12 años de prisión) y las modificaciones para erradicar el matrimonio infantil (hasta 15 años de prisión).

María Elena Orantes López, presidenta y fundadora de 50+1 Internacional, explicó que la colectiva tiene 24 capítulos en México, 17 en Estados Unidos y seis en Canadá, además de presencia en América Latina, Europa y África. La diputada federal Gabriela Georgina Jiménez Godoy, fundadora de 50+1, recordó las reformas de “paridad en todo” (2019) y la “Ley 3 de 3” contra la violencia (2023).

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