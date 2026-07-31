Congreso mexiquense dona 37.96 toneladas para la Croquetmanía

El Congreso del Estado de México se sumó a la campaña ‘Croquetmanía’, convocada por el gobierno estatal, mediante la donación de 37.96 toneladas de alimento para perros y gatos, equivalentes a mil 976 bultos, aportadas por las, le y los 75 integrantes de la LXII Legislatura mexiquense, en respuesta al llamado de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para apoyar a refugios y asociaciones protectoras de animales.

El diputado Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó la solidaridad y compromiso de congresistas de todos los grupos parlamentarios para esta causa.

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó que el donativo fue posible gracias a la solidaridad de congresistas de todos los grupos parlamentarios, quienes respondieron al llamado para apoyar a quienes no tienen voz.

Asimismo, reconoció la sensibilidad de la gobernadora por impulsar esta campaña masiva de donación de alimentos en favor del bienestar de los seres sintientes.

“Hay que destacar que este donativo fue posible gracias a la colaboración de y las, le y los 75 diputados de todos los grupos parlamentarios del Congreso mexiquense. Agradezco su colaboración y su apoyo a esta causa. Siempre el trabajo en equipo da mejores resultados”, mencionó.

“También reconozco la sensibilidad de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha visibilizado la problemática que existe derivada del maltrato y abandono de perritos y gatitos, y la necesidad de apoyar a refugios y asociaciones que resguardan a estos animalitos. Buenos ejemplos, como los de nuestra gobernadora, son fáciles de seguir y ayudan a convencer a que todas las bancadas se sumen a esta causa”, agregó el legislador.

Cabe señalar que la campaña busca apoyar a refugios y asociaciones protectoras de animales que cuidan de los seres sintientes, mientras estos esperan ser adoptados.

Para ello, se instalaron 13 centros de acopio en distintas regiones del Estado de México que estuvieron recibiendo donativos en municipios como: Toluca, Calimaya, Tenancingo, Luvianos, Temoaya, Donato Guerra, Ocoyoacac, San Felipe del Progreso, Atlacomulco, Tlalnepantla y Metepec.

El diputado Francisco Vázquez también resaltó que el gobierno de Delfina Gómez ha impulsado campañas de esterilización y adopción de “lomitos y michis”.

Recordó que hace unas semanas se aprobó la nueva Ley de Bienestar Animal, la cual reconoce a los animales como seres sintientes con derecho a recibir atenciones y buen trato; además, obliga a crear un padrón para registrar a las mascotas, entre otros beneficios.

Esa nueva norma, puntualizó, es producto de 17 iniciativas de las bancadas de morena, PVEM, PAN, MC y PRD, así como por la gobernadora, y establece sanciones por maltrato animal que alcanzarían hasta 15 años de prisión con la consideración de diferentes agravantes.

El donativo del Congreso del Estado de México fue entregado a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf).

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