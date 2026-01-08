Congreso mexiquense esperará iniciativa federal de reforma electoral antes de armonizar leyes locales

La discusión sobre una reforma electoral a nivel federal ya comenzó. El diputado de Morena, Octavio Martínez, integrante de la Comisión Legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático, informó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará la iniciativa en enero, la cual fue elaborada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

El Congreso del estado de México esperará conocer el contenido y los alcances de la propuesta federal para realizar, en su caso, las adecuaciones correspondientes en la legislación local (Foto: Especial).

Señaló que el Congreso del estado de México esperará conocer el contenido y los alcances de la propuesta federal para realizar, en su caso, las adecuaciones correspondientes en la legislación local.

“Nosotros necesitamos evidentemente conocer el contenido de esa iniciativa y los alcances para efecto de poder hacer modificaciones que muy seguramente nos va a obligar la Ley General que aprueben”, afirmó.

El legislador indicó que la reforma podría contemplar la reducción o eliminación de los diputados plurinominales, una disminución significativa en los costos de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), así como la revisión de las prerrogativas de los partidos políticos.

También mencionó posibles cambios en el mecanismo de elección de los tribunales electorales (ya sea mediante voto popular o designación del Senado), además de un fortalecimiento en los controles de fiscalización a los partidos políticos. Otro punto relevante sería la transparencia en los procesos de extinción de partidos locales o federales y la asignación de sus bienes.

Consideró que el umbral del tres por ciento de votación para conservar el registro de los partidos políticos debería mantenerse. Asimismo, no descartó que se analicen nuevas fórmulas para la asignación de diputaciones plurinominales, en caso de que esta figura no sea eliminada.

Estimó que la discusión y aprobación de la reforma a nivel federal podría concretarse en febrero, para posteriormente ser analizada en los congresos estatales, previo al inicio de los procesos electorales de 2027.

“En el mes de febrero tendrían que estar aprobando la Cámara Federal y en el Senado para efecto de que se discutan en los congresos de los estados previo al arranque de los procesos electorales”, concluyó.

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