Congreso mexiquense inaugura foro sobre desarrollo urbano sostenible

En el Congreso del estado de México se inauguró el Foro “Alianzas para el Hábitat CIHALC 2026”, un espacio de diálogo entre el sector gubernamental, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil para intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de desarrollo urbano sostenible.

Congreso del estado de México se inauguró el Foro “Alianzas para el Hábitat CIHALC 2026”, un espacio de diálogo entre el sector gubernamental, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil (Foto: Especial).

Durante su intervención, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Vázquez Rodríguez, planteó una visión de política urbana centrada en la dignidad humana, vinculándola directamente con la vida cotidiana de las personas.

El legislador subrayó que el acceso al agua, la vivienda segura, la movilidad y los espacios de convivencia no deben considerarse beneficios secundarios, sino condiciones esenciales para una vida digna.

«La dignidad se vive en lo cotidiano, en el acceso al agua, a una vivienda segura, en calles transitables, en el tiempo que toma trasladarse al trabajo, en un parque donde convivir y en servicios que funcionen. En esos espacios se construye la vida en comunidad y ahí se refleja la acción del estado”, señaló.

Asimismo, advirtió que el crecimiento urbano sin planeación genera rezagos en infraestructura, servicios y movilidad, por lo que enfatizó la necesidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el establecimiento de reglas claras.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura, Martha Azucena Camacho Reynoso, señaló que el hábitat enfrenta desafíos complejos y multidimensionales, como la movilidad, el acceso a servicios, la vivienda, la infraestructura y el uso del suelo, los cuales requieren una visión integral y coordinación institucional.

“El foro de acciones legislativas representa una oportunidad para articular conocimiento, experiencia y responsabilidad en torno a un objetivo común: construir mejores condiciones de vida desde el territorio. No se trata únicamente de reflexionar sobre los desafíos, sino de identificar rutas concretas y de accionarlas”, expresó.

Finalmente, Bernd Pfannenstein, director ejecutivo de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe (CIHALC), indicó que este encuentro podría derivar en reformas y ajustes legislativos en la materia.Durante el foro se abordaron temas como violencia urbana y acciones legislativas para el hábitat.

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