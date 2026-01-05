Congreso mexiquense mantendrá austeridad en 2026, asegura Francisco Vázquez 

Conforme al principio de austeridad republicana que distingue las transformaciones que se impulsan en la entidad, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Estado de México, destacó que el Poder Legislativo mexiquense ejercerá un presupuesto de 2 mil 346 millones 597 mil 978 pesos en el ejercicio fiscal 2026, que son 93 millones 952 mil 277 pesos más de los ejecutados en 2025 (4.1 por ciento), cuando se le asignaron 2 mil 252 millones 645 mil 701 pesos.

El diputado Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, informó que el Poder Legislativo ejercerá en 2026 un presupuesto de 2 mil 346 millones 597 mil 978 pesos (Foto: Especial).

Este incremento de 4.1 por ciento representa 1.1 por ciento arriba de la inflación estimada para 2026, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Ley de Ingresos de la Federación, la cual es de 3 por ciento.

Con esta disposición de recursos para 2026, resaltó Vázquez Rodríguez, el Congreso estatal se mantiene fiel a su política de contención del gasto implementada desde 2019, cuando se decidió erradicar compras superfluas y minimizar al máximo otros consumos como renovaciones en sus instalaciones, de parque vehicular, nuevas contrataciones de personal y la eliminación del Programa de Apoyo Comunitario (PAC) que operó en el pasado, entre otros rubros.

El PAC, un programa que operó hasta el año 2018, consistía en una asignación de 2 millones 500 mil pesos a cada congresista; es decir, 7 millones 500 mil pesos, durante los tres años de la gestión legislativa, con el fin de financiar apoyos diversos a sus representados.

El también coordinador del grupo parlamentario de morena, explicó que el Poder Legislativo había tenido incrementos presupuestales cada año desde el 2000, hasta 2018, cuando debido a la nueva conformación de grupos parlamentarios, se solicitó para 2019 una reducción del 20.2 por ciento del presupuesto, pasando de mil 817 millones 62 mil 95 pesos en 2018, a mil 508 millones 266 mil 749 pesos; es decir, 308 millones 795 mil 346 pesos menos.

En 2022 la legislatura solicitó también una reducción de su partida monetaria en comparación con el año anterior. De esta manera, en 2022 ejerció mil 611 millones 699 mil 48 pesos contra mil 650 millones 551 mil 355 pesos de 2021; es decir, casi 39 mdp menos (2.4 por ciento).

Además, en 2019, obtuvo mil 508 millones 266 mil 749 pesos; en 2020, mil 634 millones 477 mil 149 pesos; en 2021, mil 650 millones 551 mil 355 pesos; en 2022, mil 611 millones 699 mil 48; en 2023, mil 973 millones 487 mil 951 pesos; en 2024, 2 mil 159 millones de pesos; en 2025, 2 mil 252 millones 645 mil 701 pesos, y en 2026 contará con 2 mil 346 millones 597 mil 978 pesos.

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