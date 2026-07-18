Congreso mexiquense otorga reconocimientos a impulsores del Pentathlón Deportivo Militarizado

La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, encabezó la entrega de 43 Reconocimientos a las y los impulsores del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario (PDMU) en el Estado de México. Durante la ceremonia realizada en el salón Benito Juárez de la sede del Poder Legislativo, la legisladora afirmó que apostar por las juventudes fortalece la paz social y garantiza un mejor futuro para las próximas generaciones.

Marco Antonio Cabezas Escárcega agradeció el reconocimiento a esta institución que forma ciudadanos con valores y respeto a la patria. (Foto: Especial)

La diputada señaló que el Congreso estatal reconoce que la educación integral no termina en las aulas, sino que también se construye con el deporte y mediante la disciplina, tal como promueve esta organización civil. Ante el diputado Javier Cruz Jaramillo, sostuvo que el Estado de México necesita mujeres y hombres como las y los galardonados: jóvenes que no esperen que alguien más transforme la realidad y sean ejemplo de honestidad, solidaridad y compromiso. La parlamentaria resaltó que cuando una sociedad apuesta por sus juventudes, fortalece la paz social y garantiza su propio futuro y el de las próximas generaciones.

Con la presencia de Raúl Hernández Padilla, jefe Nacional, y Raúl Mercado Hernández, comandante estatal del PDMU, la parlamentaria expuso que el Congreso rinde homenaje al Pentathlón porque no es solamente una actividad deportiva, sino una auténtica escuela de vida donde se aprende que la voluntad vale más que el cansancio y que la disciplina no limita la libertad sino que la fortalece. La diputada Camacho encabezó la entrega de reconocimientos a los impulsores de esta organización civil dedicada a formar a la juventud mediante una disciplina basada en el nacionalismo, los valores y el desarrollo de capacidades físicas, intelectuales y morales.

El diputado Javier Cruz ofreció, como presidente de la Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, trabajar en la asignación de mayores recursos a educación, cultura y deporte en el próximo presupuesto de egresos. Raúl Hernández se comprometió a colaborar con la autoridad y el Congreso para hacer un equipo de trabajo conjunto, mientras Raúl Mercado recordó que esta asociación inició sus operaciones en la entidad en 1940. Marco Antonio Cabezas Escárcega agradeció el reconocimiento a esta institución que forma ciudadanos con valores y respeto a la patria.

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