Congreso mexiquense promueve la transformación del Edomex

En el último mes, el Congreso del estado de México aprobó reformas para combatir la violencia contra las mujeres, establecer la corresponsabilidad en el hogar, facilitar trámites gubernamentales a personas adultas mayores, proteger el medio ambiente, reducir adeudos de municipios por el servicio de luz eléctrica, fortalecer los derechos civiles de la población e impulsar el gobierno digital.

En el último mes, el Congreso mexiquense avaló reformas para combatir la violencia contra las mujeres, establecer la corresponsabilidad en el hogar, facilitar trámites gubernamentales a personas adultas mayores, proteger el medio ambiente, reducir adeudos de municipios por el servicio de luz eléctrica, fortalecer los derechos civiles de la población e impulsar el gobierno digital (Foto: Especial).

En este periodo, del 25 de febrero al 27 de marzo, en el marco de las transformaciones en la entidad, la LXII Legislatura mexiquense avaló reformas en materia judicial; aprobó tres donaciones de predios municipales para fortalecer la infraestructura sanitaria y educativa; emitió cuatro exhortos dirigidos a municipios y dependencias estatales y federales; declaró el 13 de febrero de cada año como el ‘Día del Amor a Nuestros Bosques Mexiquenses’.

En este sentido, el Pleno legislativo estableció penas de hasta ocho años de prisión para el hombre que, con la intención de dañar a una mujer, emplee como medio a sus hijas, hijos, familiares o personas cercanas a través de amenazas u otras conductas, lo que es conocido como violencia vicaria, conforme a las propuestas de los grupos parlamentarios de morena, PVEM, PAN y PRD.

Además, dispuso que, en casos de violencia digital, el Ministerio Público y la jueza o juez ordenen de manera inmediata las medidas de protección necesarias, así como la interrupción, el bloqueo, la destrucción o la eliminación de cuentas, imágenes, audios o videos vinculados con la investigación, de acuerdo con iniciativas de morena y PVEM.

A propuesta de las bancadas de morena y del PRD, incorporó la corresponsabilidad familiar como parte de la convivencia, tanto en el matrimonio, como en el concubinato, además del fomento del reparto equilibrado de las tareas domésticas y de cuidados en la política estatal en materia de igualdad de género.

Para el ámbito familiar y garantizar los derechos de las 2.3 millones de personas adultas mayores en la entidad, avaló la solicitud de morena, a fin de que reciban atención preferente, digna y expedita en todos los trámites, servicios y procedimientos que presten las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los ayuntamientos y sus organismos auxiliares.

En favor del medio ambiente, dispuso penas de hasta 25 años de prisión a quien participe en delitos como el abandono indebido de residuos, la disposición irregular de materiales contaminantes y la actualización de diversas conductas vinculadas al deterioro de ecosistemas, como formularon morena, PVEM y PAN, y validó que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible promueva, en coordinación con las autoridades de salud estatales y municipales, el establecimiento de ‘Panteones Ecológicos’ y la práctica de actividades legales de inhumación ecológicas y ambientalmente responsables, reforma solicitada por el Ejecutivo estatal.

Propuesta de morena, aprobó remitir al Congreso de la Unión la reforma que faculta a la Comisión Federal de Electricidad a suscribir convenios con los municipios en materia de regularización de adeudos, y de condonación parcial o total de deudas de los gobiernos estatales, municipales y sus entidades.

Igualmente, a iniciativa de esta bancada, y para fortalecer los derechos civiles, redujo de 30 a 15 días hábiles el plazo para que el Consejo Dictaminador de la Dirección General del Registro Civil del Estado de México resuelva las solicitudes de modificación, cambio, ampliación o reducción de nombre de pila; y aprobó incorporar el uso de la Inteligencia Artificial en trámites y servicios públicos digitales.

Asimismo, dio su aval a las iniciativas del Poder Judicial para reconocer la competencia de los tribunales de alzada integrados por una sola magistrada o magistrado, así como para incorporar al Código Civil local la acción de nulidad de juicio concluido, que consiste en invalidar una sentencia firme cuando el proceso judicial se llevó a cabo de manera fraudulenta, colusoria o con pruebas falsas.

Por otro lado, a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se le aprobaron peticiones para donar un inmueble ubicado en Tlalnepantla a los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), a fin de operar el Hospital General de Tlalnepantla; otro predio en Tepotzotlán, a favor del Instituto de Salud del Estado de México para la operación del ‘Hospital Comunitario de 18 Camas’; y un terreno de Texcoco, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil.

Respecto a los exhortos, a iniciativa de morena, se convocó a los 125 ayuntamientos a que instalen, junto con el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, tiendas Casart (Casa de las Artesanías del Estado de México), con motivo del próximo Mundial de Futbol 2026 (que se celebra del 11 de junio al 19 de julio y tendrá algunos encuentros en la Ciudad de México). Además, se llamó a los 81 municipios metropolitanos a que instalen sus instancias de coordinación y gobernanza metropolitana.

A pedido de morena también se exhortó a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal a que informe sobre el estado actual del Auditorio Metropolitano de Tecámac, y a las secretarías de Cultura y Turismo, y de Finanzas, a que consideren su donación y la designación de recursos para darle un fin educativo al inmueble.

Finalmente, a solicitud del PRI, exhortó al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a realizar las acciones necesarias para homologar el Listado de Localidades Indígenas del Estado de México con el Catálogo Nacional de Localidades Indígenas.

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