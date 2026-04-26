Congreso mexiquense realiza consulta indígena en 48 municipios para reforma constitucional

El Congreso del Estado de México realizó consultas públicas, libres e informadas con comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos de 48 municipios registrados oficialmente con presencia de estas poblaciones, a través de cinco asambleas regionales, para enriquecer la reforma que busca reconocerlos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para su libre determinación.

Cinco asambleas regionales en Acambay, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco recaban opiniones de pueblos indígenas y afromexicanos. (Foto: Especial)

Las asambleas se realizaron en Acambay de Ruiz Castañeda (auditorio municipal), San Felipe del Progreso (Centro Ceremonial Mazahua), Temoaya (Centro Ceremonial Otomí), Texcoco (Centro Cultural Mexiquense) y Tejupilco (recinto ferial). Participaron congresistas, representantes del gobierno estatal, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Cedipiem) y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México como observador independiente.

En la región de Acambay se congregaron representantes de 14 municipios; en San Felipe del Progreso acudieron pobladores de 11 municipios; en Temoaya de 10 municipios; en Texcoco de 5 municipios; y en Tejupilco de 8 municipios.

Durante las consultas, los participantes se pronunciaron sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas como colectividades con continuidad histórica; el derecho a la libre determinación y autonomía; la elección de autoridades con paridad de género; la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial; el fomento de lenguas indígenas; la medicina tradicional y partería; y la protección de hábitats y tierras.

También opinaron sobre sistemas normativos en juicios, intérpretes y peritos especializados, desarrollo integral con respeto al medio ambiente, educación intercultural, acceso a salud y alimentación con pertinencia cultural, vivienda, telecomunicaciones, y derechos de mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana.

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