Congreso mexiquense realiza consulta indígena en 48 municipios para reforma constitucional

El Congreso del Estado de México realizó consultas públicas, libres e informadas con comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos de 48 municipios registrados oficialmente con presencia de estas poblaciones, a través de cinco asambleas regionales, para enriquecer la reforma que busca reconocerlos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para su libre determinación.
Las asambleas se realizaron en Acambay de Ruiz Castañeda (auditorio municipal), San Felipe del Progreso (Centro Ceremonial Mazahua), Temoaya (Centro Ceremonial Otomí), Texcoco (Centro Cultural Mexiquense) y Tejupilco (recinto ferial). Participaron congresistas, representantes del gobierno estatal, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Cedipiem) y personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México como observador independiente.
En la región de Acambay se congregaron representantes de 14 municipios; en San Felipe del Progreso acudieron pobladores de 11 municipios; en Temoaya de 10 municipios; en Texcoco de 5 municipios; y en Tejupilco de 8 municipios.
Durante las consultas, los participantes se pronunciaron sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas como colectividades con continuidad histórica; el derecho a la libre determinación y autonomía; la elección de autoridades con paridad de género; la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial; el fomento de lenguas indígenas; la medicina tradicional y partería; y la protección de hábitats y tierras.
También opinaron sobre sistemas normativos en juicios, intérpretes y peritos especializados, desarrollo integral con respeto al medio ambiente, educación intercultural, acceso a salud y alimentación con pertinencia cultural, vivienda, telecomunicaciones, y derechos de mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana.