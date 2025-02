Congreso mexiquense se suma a estrategia para combatir rezago educativo en Edomex

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense, compartió que el Poder Legislativo se sumó a la estrategia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para combatir el rezago educativo en la entidad y alfabetizar a 150 mil personas en 2025 para declarar al estado como territorio libre de analfabetismo.

El legislador José Francisco Vázquez entregó los certificados de primaria y secundaria a seis personas servidoras públicas del Poder Legislativo (Foto: Especial).

Ante Bedelia Guevara González, titular del Voluntariado del Congreso del Estado de México, el legislador entregó los certificados de estudios de nivel primaria y secundaria a seis personas trabajadoras del Poder Legislativo de las áreas de mantenimiento y limpieza, que participaron en los programas de educación para adultos.

En este acto, al que asistieron Luis David Miranda Gómez y Silvia Concepción Sepúlveda Venegas, secretario de Administración y Finanzas, y directora de Administración y Desarrollo de Personal, ambos del Poder Legislativo, el parlamentario detalló que actualmente 18 personas de la institución, que no cuentan con estudios o tienen primaria trunca, tendrán facilidades para recibir asesorías de tres horas a la semana, así como que dentro del programa se prevé sumar a familiares de las personas servidoras públicas que se encuentren en rezago educativo.

Por lo anterior, felicitó a quienes recibieron su certificado y los exhortó a continuar con su preparación para contar con perfiles profesionales y avanzar en sus actuales encargos, pues en la entidad se estiman 350 mil personas que no saben leer ni escribir, 854 mil que no cuentan con la primaria y dos millones 51 mil que no culminaron la secundaria.

El también coordinador de la bancada de morena resaltó que el Poder Legislativo apoya a su personal que desea completar o continuar sus estudios básicos, medios o nivel superior y de posgrado, como sucedió con estas personas que tomaron clases presenciales y a distancia en instalaciones del Congreso mexiquense.

Compartió que esta estrategia es parte del convenio de colaboración que firmaron la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y el Gobierno del Estado de México.

El legislador recordó que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, conforme a los criterios y prioridades de la gobernadora, incorpora el proyecto “El poder de alfabetizar.” Y que en este marco la Secretaría de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en coordinación con el INEA y los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, reforzará las acciones para atender a personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, con el apoyo de 20 mil mediadores comprometidos con la educación.

