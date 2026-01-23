Congreso realiza histórico parlamento LGBTTTIQNB+

La celebración del Primer Parlamento LGBTTTIQNB+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexuales, Queer, No Binarias y más) es un paso histórico en la vida pública de la entidad y reafirma la apertura y diversidad del Congreso local, ya que la democracia sólo es plena cuando se incluyen todas las voces, coincidieron le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena) y la legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense.

A propuesta de le diputade Luisa Navarro, en el Congreso mexiquense se celebró el Primer Parlamento LGBTTTIQNB+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexuales, Queer, No Binarias y más) (Foto: Especial).

Al señalar que este parlamento no sólo es un acto simbólico, le diputade Luisa Esmeralda Navarro, quien preside la Comisión para la Defensa de los Derechos de la Comunidad LGBTTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexuales, Queer y más), aseguró que es un ejercicio democrático que reconoce que la diversidad fortalece a la sociedad y que no puede haber igualdad sin representación, ni justicia sin inclusión.

Durante el parlamento, en el que estuvo presente el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, la legisladora Martha Camacho resaltó la apertura de la Casa del Pueblo para afirmar, con claridad, que la democracia sólo es plena cuando incluye todas las voces, todas las identidades y todas las realidades.

“El primer Parlamento Legislativo LGBTTTIQNB+ del Estado de México no es un acto simbólico, es un ejercicio profundamente político, pedagógico y transformador”, enfatizó.

Con esto concordaron el diputado Esteban Juárez Hernández y las diputadas Sandra Patricia Santos Rodríguez y Zaira Cedillo Silva, de morena, así como sus pares, Isaac Josué Hernández Méndez y Yareli Anai Esparza Acevedo, del PT, quienes resaltaron el compromiso de escuchar y atender a las comunidades de la diversidad sexogenérica con este encuentro, que reunió a personas activistas, defensoras de derechos humanos, representantes de la sociedad civil y juventudes, cuyas propuestas y acuerdos serán considerados en la agenda parlamentaria.

El legislador Esteban Juárez señaló que el acceso a este recinto constituye un derecho democrático que durante mucho tiempo fue negado; por su parte, la congresista Sandra Santos subrayó que no puede existir una democracia plena mientras haya personas invisibilizadas o excluidas del ejercicio efectivo de sus derechos.

La diputada Zaira Cedillo y el parlamentario Isaac Hernández destacaron avances como el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género y la prohibición de las terapias de conversión; no obstante, coincidieron en que persisten retos relacionados con la discriminación, la violencia y los crímenes de odio, así como barreras en el acceso a la salud, el empleo, la educación y la justicia, por lo que celebraron que se escuche a las comunidades de la diversidad sexogenérica y que su voz se traduzca en leyes y acciones concretas.

Al respecto, la congresista Yareli Esparza indicó que legislar con perspectiva LGBTTTIQNB+ es una responsabilidad obligada del Congreso estatal, al estar directamente vinculada con la garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación, el empleo, la justicia y una vida libre de violencia.

Este ejercicio parlamentario, que contó con la presencia de Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se desarrolló con la participación de 75 congresistas, quienes presentaron propuestas orientadas a fortalecer los servicios de salud, la igualdad, la inclusión y los derechos humanos y laborales.

Cabe señalar que la LXII Legislatura creó la Comisión para la Defensa de los Derechos de la Comunidad LGBTTTIQ+, la cual se instaló el 23 de octubre de 2024. Desde esa fecha, le diputade, primera persona representante de esta comunidad en la historia del Congreso mexiquense, ocupa su presidencia.

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