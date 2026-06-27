Conmemora el COBAEM 30 años de trayectoria educativa en el Estado de México

Con una matrícula superior a 43 mil estudiantes, presencia en 63 municipios y una trayectoria de tres décadas, el Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM) conmemoró su 30 aniversario como una de las principales opciones de educación media superior en la entidad. La institución atiende a más de 43 mil estudiantes en 68 planteles y 15 Centros de Educación Media Superior a Distancia, distribuidos en 63 municipios mexiquenses, en una administración que ha colocado a la educación como prioridad para el bienestar y la transformación del Estado de México, bajo el liderazgo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Durante la celebración, alumnas y alumnos participaron en actividades artísticas y culturales que reflejaron el talento y la identidad que distinguen a la comunidad del Colegio. (Foto: Especial)

En la ceremonia conmemorativa, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló que el COBAEM ha construido una historia de compromiso con la formación de las y los jóvenes mexiquenses, gracias al trabajo de docentes, directivos, personal administrativo y estudiantes que, durante 30 años, han fortalecido a esta institución. Desde su creación, el Colegio aumentó su cobertura hasta integrar una red de 68 planteles escolarizados y 15 CEMSAD, acercando este nivel educativo a miles de jóvenes en distintas regiones del Estado de México.

Como parte de su modelo educativo, el COBAEM promueve una formación integral que combina conocimientos académicos con el desarrollo de habilidades, valores y capacidades para la vida, en congruencia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana. En el marco de su aniversario, el Gobierno del Estado de México reconoció la labor de docentes y el compromiso de la comunidad educativa que ha dado vida a esta institución durante tres décadas, entregando reconocimientos por su trayectoria y aportación a la formación de generaciones de estudiantes.

Entre su oferta educativa se encuentran opciones de formación para el trabajo como Desarrollo Comunitario, Informática, Laboratorista Químico, Turismo, Diseño Asistido por Computadora, Construcción, Contabilidad, Higiene y Salud Comunitaria, Electrónica, Mantenimiento Industrial y Tecnologías de la Información, entre otras, lo que incrementa las oportunidades de las y los estudiantes para continuar sus estudios superiores o incorporarse al ámbito laboral. Durante la celebración, alumnas y alumnos participaron en actividades artísticas y culturales que reflejaron el talento y la identidad que distinguen a la comunidad del Colegio.

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