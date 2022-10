Conoce las actividades de la 5a Jornada de Quimera 2022

Considerada como una de las aristas consentidas del Festival Internacional Quimera, miles de metepequenses una vez más, recibieron en medio de aplausos a Eugenia León, que ofreció un recital esplendoroso tocando el corazón del respetable.

Múltiples actividades, presentaciones y conciertos, son parte del espíritu cultural de Metepec en su 5a jornada (Foto: Especial).

La ganadora del Festival OTI en 1985, interpretó por casi dos horas, canciones que fueron coreadas: No volveré, Mi gusto es, Puño de tierra, La Paloma, Vámonos, Yo vengo a ofrecer mi corazón, Tu a mi no me hundes, Como tu mujer, Vivan las mujeres, La llorona , La bruja, En el último tramo, entre otras, fue la marca de la noche exitosa.

El cortometraje «Descendientes de Corea», se exhibió en el auditorio del Museo del Barro, el cual, mostró una serie de testimonios sobre la vida de mexicanos con orígenes del país asiático; allí, el alcalde, Fernando Flores Fernández, destacó la apertura y diversidad del evento cultural y reconoció la aportación de extranjeros en el desarrollo del pais y del propio municipio, además, de ser Quimera una ventana al mundo que une a las naciones en torno a la cultura.

En un ambiente totalmente familiar, se presentó el concierto de Yucatán a Go go, que hizo bailar a los pequeños y a los no tanto, con sus candente ritmo y letras infantiles.

En el Teatro Quimera, se escenificó la obra “De fantasmas a fantasmas”, montaje que evoca a los que ya no están entre sus seres cercanos, con un interesante recorrido ante diferentes tipos de fantasmas, que a pesar de que se han ido, dejaron entre los vivos su presencia en el recuerdo. Teatro clown basado en algunos cuentos de Charles Dickens.

Múltiples actividades, presentaciones y conciertos, son parte del espíritu cultural de Metepec en su 5a jornada.

Comentarios

comentarios