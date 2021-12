Conoce los beneficios de la nueva cápsula mexicana de frijol negro

Desde hace tiempo, se sabe que las cubiertas de las semillas de frijol negro (Phaseolus vulgaris L.) son una rica fuente de compuestos naturales con efectos benéficos para la salud humana.

Investigadores del Tec desarrollan una cápsula nutracéutica con extracto de frijol negro, la cual tiene efectos benéficos para la salud al prevenir enfermedades (Foto: Especial).

Recientemente, investigaciones realizadas por científicos del Tec de Monterrey, comprobaron que el consumo de frijol negro reduce el estrés oxidativo de las células, y ejerce una gran actividad hipolipidémica, es decir, que disminuye los niveles de lípidos (grasas) en sangre.

Por tal motivo, los integrantes del Grupo de Investigación Nutriomics, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tec de Monterrey, están desarrollando una cápsula nutracéutica con extractos de frijol negro, que podrá impactar en enfermedades como el cáncer, la diabetes, el colesterol, la fibrosis hepática y cardiaca, la inflamación y el síndrome metabólico.

Experimento y evidencia

A través de un estudio llamado “Flavonoids and saponins extracted from black bean (Phaseolus vulgaris L.) seed coats modulate lipid metabolism and biliary cholesterol secretion in C57BL/6 mice“, los investigadores encontraron que una combinación de dos moléculas extraídas del frijol negro (flavonoides y triterpenos), logró prevenir y controlar ciertos tipos de cáncer en animales de laboratorio inmunocomprometidos.

Además, observaron que, siendo compuestos naturales, no causan efectos secundarios, por lo que actualmente están por iniciar pruebas in vivo en humanos.

“El objetivo del estudio científico fue identificar y cuantificar las moléculas extraídas de las cubiertas de las semillas de frijol negro, y estudiar sus efectos sobre el metabolismo de los lípidos en hepatocitos primarios de rata y ratones”, explicó el Dr. Sergio Serna, líder de este grupo de investigación.

Detalló que, de acuerdo a las evidencias, el consumo de 150 miligramos diarios de extracto de frijol negro, es capaz de prevenir el estrés oxidativo, el cual puede provocar algunas enfermedades crónico-degenerativas.

El investigador mencionó que este proyecto ya ha logrado obtener algunas patentes, y también ha generado una spin off o empresa de base tecnológica, con el objetivo de comercializar el producto.

Sin embargo, mencionó que aún están en la búsqueda de patrocinadores, interesados en invertir en este desarrollo científico y lograr llevarlo al mercado.

“Los 26 profesores que actualmente pertenecemos al Grupo de Investigación tenemos el fin común de ayudar a la gente a través de fitoquímicos asociados a alimentos y extractos compuestos purificados que puedan llegar a ser compuestos nutracéuticos y farmacéuticos”, aseguró.

Agregó que entre sus líneas de investigación están la extracción y purificación de compuestos provenientes de diferentes plantas mexicanas, incluso, han descubierto algunos compuestos que no se habían reportado anteriormente en la literatura científica.

