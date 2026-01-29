Conoce los resultados de Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico

El gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) publicó el miércoles los resultados del programa “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” para los niveles de educación básica, media superior y superior, correspondientes al ciclo escolar 2025–2026.

Estudiantes solicitantes de educación básica, media superior y superior, podrán consultar el resultado de su solicitud los días 28, 29 y 30 de enero de 2026, a través de la página oficial https://seduc.edomex.gob.mx/becas (Foto: Especial).

Las y los estudiantes solicitantes de los tres niveles podrán consultar el resultado de su solicitud los días 28, 29 y 30 de enero, a través del portal oficial https://seduc.edomex.gob.mx/becas, ingresando a la sección del programa “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” del nivel correspondiente, en el apartado SOLICITANTES.

Para realizar la consulta será indispensable contar con el número de folio asignado por el sistema al momento del registro, ya que los resultados no serán enviados por correo electrónico en ninguno de los casos.

La SECTI recordó que, una vez publicados los resultados, las y los aspirantes deberán dar seguimiento puntual a las etapas y requisitos establecidos en la convocatoria vigente, disponibles en el mismo portal, de acuerdo con el nivel educativo al que pertenezcan.

Para dudas sobre las tres convocatorias, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 722-213-8894, 722-213-9063, 722-213-9176, 722-214-3610, 722-214-5588, 722-214-6681 y 722-283-1326, o escribir a los correos electrónicos: [email protected], [email protected] y/o [email protected], en un horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

Con estas acciones, el gobierno del estado de México refrenda su compromiso de garantizar procesos claros, ordenados y transparentes, así como de seguir impulsando apoyos que reconozcan el esfuerzo académico de las y los estudiantes mexiquenses en los distintos niveles educativos.

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