Conoce mas sobre el cáncer infantil

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la función normal de nuestras células es que crezcan y se dividan para formar nuevas células según el cuerpo vaya necesitándolas. Cuando las células envejecen, se dañan o mueren, células nuevas las remplazan, sin embargo hay ocasiones en que estas células crecen de manera descontrolada, a este proceso se le conoce como cáncer.

Por lo que el cáncer es la división de células sin interrupción, formando masas que se llaman tumores e invaden y destruyen los tejidos normales adyacentes, llegando incluso a extenderse a otras partes del cuerpo (metástasis).

Desafortunadamente el cáncer no es una enfermedad exclusiva de los adultos, también lo pueden padecer los infantes y se desconoce qué lo causa, aunque se han considerado factores de riesgo como la radiación ionizante, el virus de Epstein Barr, VIH, hepatitis C, agentes químicos como bencenos, hidrocarburos, tabaco, alcohol, marihuana, factores genéticos como el Síndrome de Down o la edad. Al no conocer qué lo ocasiona se hace más difícil su prevención.

Los tumores más frecuentes en la edad pediátrica son leucemias, linfomas y tumores en el sistema nervioso central, aunque también se pueden presentar el neuroblastoma, retinoblastoma, tumor de Wilms, hepatoblastoma, osteosarcoma, Sarcoma de Ewing, rabdomiosarcoma, tumores germinales o carcinoma de tiroides. Como todas las enfermedades, hay ciertos tipos de cáncer que son más frecuentes en determinados rangos de edad; a continuación se detallan algunos de ellos:

Cáncer más frecuente por edad

Menores de 5 años 5 a 10 años Mayores de 10 años Leucemias Leucemias Leucemia Neuroblastoma Linfoma No Hodgkin Linfoma No Hodgkin Tumor de Wilms Linfoma Hodgkin Linfoma de Hodgkin Tumores de testículo Tumores de SNC Tumores de SNC Retinoblastoma Sarcomas de partes blandas Tumores de células germinales

Signos y síntomas.

El diagnóstico de cáncer infantil es más difícil, ya que sus síntomas son inespecíficos y se confunden con otras enfermedades comunes. Sin embargo, debes prestar atención a estos signos de advertencia:

Sudoración nocturna o excesiva.

Pérdida de peso.

Dolor de huesos y articulaciones.

Palidez progresiva, fatiga, cansancio o apatía sin causa aparente.

Calentura persistente o recurrente.

Sangrados frecuentes de nariz o de encías al cepillarse los dientes.

Puntos rojos o morados en la piel o moretones sin causa aparente.

Crecimiento irregular del abdomen.

Crecimiento de bolitas (ganglios) progresivo en cuello, axilas o ingles, sobre todo si son nódulos duros, grandes y sin datos de infección, que no disminuyen con desinflamatorios.

Crecimiento anormal en cualquier parte del cuerpo.

Reflejo blanco en pupila.

Desviación de mirada o aumento de volumen en uno o ambos ojos.

Dolor de cabeza persistente, que empeora con el tiempo y no cede con medicamento, asociado a náuseas o vómito que puede estar acompañado de cambios de la conducta o alteraciones neurológicas (mareos, movimientos involuntarios, convulsiones, hormigueo, pérdida del equilibrio, alteraciones al caminar o pérdida de sensibilidad).

En el instituto hay preocupación porque los padres derechohabientes estén bien informados sobre el cáncer infantil, por ello distribuyen en todas sus guarderías la guía denominada “Detección oportuna del cáncer infantil”, la cual brinda orientación para padres y maestros para detectar los signos y síntomas asociados al cáncer infantil.

