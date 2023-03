Consejera del IEEM Karina Vaquera denuncia por violencia de género al representante de Nueva Alianza

Tras la 1ª Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) celebrada el 23 de enero de este año, Karina Ivonne Vaquera Montoya, consejera del Instituto Electoral del Estado de México, había manifestado su intención de interponer una denuncia contra del representante del Nueva Alianza Estado de México, Efrén Ortiz Álvarez, pues en el transcurso de dicha Sesión, el representante aludió a la consejera por no haber aceptado una camioneta nueva que el IEEM otorga como prestación, y por no denunciar conductas realizadas por corrupción, es decir, con la intención de instruir lo que la consejera debe denunciar o no.

Hay muchas mujeres que han sido vulneradas en diferentes espacios y alguien que vulnera en alguna ocasión, generalmente lo podría hacer en otro momento afirmó la consejera Karina Vaquera (Foto: Manuel Luna).

Ante ello, la consejera electoral interpuso una denuncia formal a través de un Procedimiento Especial Sancionador (PES) por violencia política de género en el área de Oficialía de Partes ubicado del IEEM, por manifestaciones verbales, micro expresiones faciales y de lenguaje corporal, que en su conjunto afirmó la consejera, configuran violencia política en razón de género, que no se debe normalizar.

“En otros Consejos electorales con otras integraciones donde no eran mayoritariamente mujeres, pero sí había mujeres, había este tipo de expresiones, ¡claro que se ha normalizado! Y hoy la intención de este Procedimiento Especial Sancionador que a veces se dice, bueno la realidad es que no va a operar porque hay ya un criterio de la Sala que habla sobre que debe ser solamente una cuestión de género y no es una expresión de género, esa es la cuestión, que se tiene que revisar y analizar por parte de los y las legisladoras, porque ya incluso hay una manera no solamente de normalizarla, sino de saber cómo actuar para poder encontrar un recoveco y saber que si no es en una situación completa de género, se puede salvar de ser amonestado sancionado, es algo que ¡basta! debemos evitar que acontezca”.

Aunado a ello, mencionó que las expresiones utilizadas por el representante de Nueva Alianza constituyen estereotipos discriminadores de cómo son o cómo deben comportarse las mujeres en la política, por lo que esta denuncia debe ser un precedente en favor de promover las denuncias para erradicar la violencia.

“Siento un precedente, yo como consejera siempre digo que hay que denunciar si yo no lo hubiera denunciado, sería no solamente incongruente, estaría no contribuyendo a esta causa que ha costado la muerte de muchas mujeres, que ni siquiera han llegado a ocupar espacios, ¿Eso qué significa? Que lo que les digo a mis compañeras que forman parte de esta Institución en las diferentes áreas: si han sido vulneradas, violentadas con hostigamiento laboral, sexual o de otro tipo, que denuncien; tenemos que dejar de generalizar esta parte de la falta de denuncia, denunciar es lo que implica que avancemos en erradicar la violencia”.

En la denuncia están manifestados los derechos que trasgrede el representante del Partido Nueva Alianza, concentrados en la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, las convenciones Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, conocida como Cedaw y la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, así como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Convención Belén Do Para por mencionar algunas.

