CONCAEM participará en Feria Internacional de Turismo de Madrid

El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, participará de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se lleva a cabo esta semana, con el objetivo de hacer vinculación entre diferentes sectores como el turístico, artesanal y gastronómico de 150 países.

Los ingresos por divisas generadas de esta feria internacional por visitantes internacionales alcanzaron los 21 mil 682 millones de dólares. (Foto: Especial)

Mauricio Massud Martínez, presidente de Conca, señaló que el objetivo fundamental en esta ocasión estará a conocer los otros activos turísticos del Estado de México, El corredor turístico en torno a la producción de Mezcal de Mexiquense, y afianzar las alianzas que se trabajaron desde el año anterior, con agencias de viajes, tu operadores y capacitadores.

Durante este ejercicio se tienen previstas al menos cinco catas de Mezcales ganadores de concursos internacionales, participación en el Record Guinness de bordados, Participación en casa de Mexico en España, reunión con la Cámara de Comercio Española y la dirección de turismo para el mundial de los países de Sudáfrica y Corea.

“ Este año asistimos a la FITUR no solamente con muchas expectativas de generar nuevas alianzas, sino además, estrenando Denominación de Origen, creo que hoy estamos en una posición distinta que no podíamos dejar pasar, habíamos dejado muy buenas oportunidades de negocio y de comercialización, hoy las podemos afianzar, y por eso reconocemos el impulso que se ha dado en diferentes sectores”

Refirió que las inversiones que se hacen en materia de turismo, permiten impactar de manera positiva, las comunidades y la generación de negocio en diferentes sectores, por lo que en esta ocasión se buscará la comercialización en diferentes espacios y la apertura de canales digitales, para dar seguimiento a lo largo de todo el año de las actividades promovidas en este encuentro.

En este encuentro se dan cita más de 100 mil profesionales del ámbito turístico de todo el mundo y México es el país invitado, por lo que se espera la participación de las 32 entidades federativas, cabe señalar que durante los últimos 12 meses, los ingresos por divisas generadas por visitantes internacionales alcanzaron los 21 mil 682 millones de dólares.

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