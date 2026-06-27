Conserva Gobierno del Edomex hábitats sanos para proteger a las luciérnagas

Las luciérnagas no sólo iluminan los bosques durante las noches de verano; también representan uno de los indicadores naturales más importantes de la salud de los ecosistemas forestales. Su presencia refleja la existencia de bosques bien conservados, con humedad ambiental alta, cobertura vegetal y condiciones forestales que únicamente pueden mantenerse mediante acciones permanentes de protección y manejo forestal. El Parque Ecoturístico Maatawi, en Temascaltepec, es ejemplo de cómo la conservación comunitaria permite la presencia de luciérnagas en los bosques mexiquenses.

La conservación de estos bosques genera beneficios que trascienden la biodiversidad, contribuyendo a la captación de agua, la protección del suelo, la regulación del clima y actividades productivas sustentables como el ecoturismo comunitario. (Foto: Especial)

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, fortalece la conservación de estos ecosistemas a través de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), mediante programas como el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (PSAHEM), el Manejo Forestal Sustentable y la Estrategia de Restauración Hidrológico-Forestal. Estas acciones permiten que espacios como el Parque Ecoturístico Maatawi, ubicado en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan, municipio de Temascaltepec, continúen siendo refugio de miles de luciérnagas. A través del Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, el Gobierno estatal impulsa la protección de los ecosistemas que hacen posible este espectáculo natural.

La conservación del bosque comienza con el compromiso de las comunidades que lo habitan. En Maatawi, los ejidatarios aplican reglas estrictas para proteger el hábitat de las luciérnagas y su ciclo de vida, entre ellas evitar el uso de perfumes, repelentes, luces con flash y colores fluorescentes, además de regular el acceso por senderos específicos para los visitantes para disminuir el impacto sobre estos insectos y su entorno. El respaldo institucional de Probosque ha permitido fortalecer la conservación del bosque durante casi dos décadas en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan.

María de Jesús Díaz, integrante del Consejo de Vigilancia de la comunidad de San Francisco Oxtotilpan, señaló que las luciérnagas llegaron al lugar y se establecieron porque cuentan con bosques sanos. Desde el 2007 a 2025, el ejido ha recibido apoyos del PSAHEM, participando con 500 hectáreas en 2025, y para este año 2026 presentó nuevamente una solicitud para incorporar 400 hectáreas adicionales al programa. Adareli Santana, Delegada Forestal Región Tejupilco, indicó que parte del Programa de Pago por Servicios Ambientales es la conservación de la biodiversidad forestal y dentro de ello está el avistamiento de luciérnagas.

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