Consolidaremos la transformación en Tlalnepantla, afirma Raciel Pérez Cruz

Desde el primer minuto que arrancaron las campañas locales en el estado de México, pasaron 33 días de intensa campaña proselitista donde Raciel se comprometió a establecer políticas públicas para hacer frente a la inseguridad que se registra en Tlalnepantla, por lo que afirmó establecerá orden y depurará a fondo a la policía municipal.

En el marco de su campaña electoral, el candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México” Pérez Cruz encabezó diferentes foros en los que propuso diseñar diferentes políticas públicas para garantizar un gobierno de fácil acceso, así como erradicar las viejas prácticas del pasado (Foto: Especial).

Durante el Foro Temático de Seguridad, el candidato por Morena, PT y PVEM dejó claro que no se puede normalizar que los elementos policiacos estén coludidos con la delincuencia, al tiempo de denunciar que el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) fue adquirido a un sobre precio.

“De nada sirve la tecnología de vanguardia si los policías no cumplen con su deber, no están capacitados y no cuentan con un buen salario, además de que la población está sometida por la delincuencia y los malos policías”, puntualizó.

Ante este panorama, propuso implementar un modelo innovador de seguridad pública con la implementación de la estrategia de Policía de Proximidad y Cuadrantes de Vigilancia, con el objetivo de que Tlalnepantla sea un municipio seguro y se garantice a sus habitantes el libre ejercicio de sus derechos.

Bienestar social y economía familiar

En este tema, el abanderado de la Cuarta Transformación destacó que es urgente apoyar a las familias de Tlalnepantla con más programas sociales y, con ello, la economía familiar pueda fortalecerse.

Afirmó que con la llegada del movimiento transformador al Estado de México, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y con la primera gobernadora mexiquense en su historia también emanada de la izquierda, se consolidará la justicia social para las personas adultas mayores, así como brindar un techo de seguridad a personas con discapacidad y a los jóvenes, garantizar su desarrollo con las becas “Benito Juárez” para continuar con sus estudios y combatir la deserción escolar.

Durante su participación en el Foro Temático “Bienestar Social y Economía”, el aspirante a la alcaldía tlalnepantlense pidió a los ciudadanos su voto de confianza para continuar con su tarea cultivar la Cuarta Transformación en nuestro municipio; tarea inició durante el primer gobierno de izquierda en la historia de Tlalnepantla (2029-2021), encabezado por él.

Los empresarios serán aliados en tlalnepantla

Con la premisa de que los gobiernos no son los que generan riqueza, Raciel Pérez Cruz se comprometió a mantener una relación productiva con todos los empresarios de Tlalnepantla, ya que son los únicos que pueden generar riqueza en el municipio.

En el marco de su participación en el Foro temático “Reactivación Económica y Generación de Empleo”, el candidato aseveró que el municipio es una región del Estado de México con alta vocación productiva e industrial, la cual ha evolucionado por décadas, pasando de un lugar lleno de fábricas a uno de comercios y servicios.

Ante los empresarios de Tlalnepantla, detalló que aquí se tiene un amplio potencial para que se establezcan grandes desarrollos inmobiliarios y otros proyectos productivos, por lo que resaltó que es importante crear condiciones de certeza jurídica, de combate a la corrupción y de seguridad.

Por ello, se comprometió a transformar el modelo de desarrollo productivo de Tlalnepantla, así como establecer un frente real contra la corrupción y trabajar de la mano con la Guardia Nacional y las Fiscalías estatal y federal para combatir el robo y la extorsión que en la actualidad son víctimas los empresarios.

Con el objetivo de poner fin a la corrupción en las ventanillas de atención a los ciudadanos, el candidato a la presidencia municipal de Tlalnepantla propuso un atractivo programa de digitalización de diversos trámites y servicios.

Afirmó en el Foro sobre Administración Pública y Gobierno Digital la necesidad de que el ciudadano pueda iniciar y dar seguimiento a algún trámite con una ventana digital y, con ello, democratizar el acceso a la tecnología.

“Estamos ya en otra era y, por ende, tenemos que asumirnos como un gobierno abierto a lo digital. Y lo digital también democratiza, ayuda a que la ciudadanía se manifieste y forme parte de las decisiones públicas. Por ello, es muy importante que encontremos los canales tecnológicos para que podamos sentir y conocer de qué manera se manifiesta la gente respecto a un problema específico en una comunidad”, puntualizó ante especialistas y asistentes a este espacio de retroalimentación.

Se comprometió a que en su gobierno se invertirá en tecnología para combatir la corrupción y, de esta manera, beneficiar a los ciudadanos con herramientas fáciles y sencillas para realizar cualquier tipo de trámite.

Construir la paz de la mano de las mujeres

Proteger a las mujeres y terminar con las violencias que las aquejan, es el compromiso que desde el inicio de su campaña se estableció trabajar Raciel Pérez Cruz, pero no solo, ni con su equipo de campaña, sino de la mano de las organizaciones y colectivos feministas de nuestra ciudad.

En el marco del foro sobre Equidad de Género, Pérez Cruz hizo suyas las propuestas presentadas por la Ministra en Retiro, Olga Sánchez Cordero, quien dejó claro que erradicar las violencias contra las mujeres es avanzar como país en la construcción de la paz.

La Senadora Sánchez Cordero visitó Tlalnepantla para estar en este gran evento, donde subrayó que el feminicidio es uno de los problemas más graves que padece México y que en Tlalnepantla se ha registrado un aumento descomunal con el actual gobierno, por lo que confío que con Pérez Raciel no se permitirán más actos de violencia y, sobre todo, se establezcan políticas públicas para erradicarlas.

Al recoger las conclusiones del foro, el candidato de Morena, PT y PVEM aseguró que habrá de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres de Tlalnepantla, así como apoyarles cuando se conforme su gobierno.

En el “Día Naranja” de cada 25 de mes y que se enmarca en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, efectuado cada 25 de noviembre (25N, el candidato a la Presidencia Municipal de Tlalnepantla resaltó la importancia por dar pasos definitivos para erradicar las violencias que sufren mujeres y niñas.

La conmemoración del 25N es una jornada no sólo para visibilizar la violencia que padecen las mujeres, sino también para actuar, crear conciencia y prevenir este lamentable flagelo. En ese contexto y con plena convicción, Raciel Pérez Cruz suscribió el “Manifiesto por los Cuidados, Por una Utopía Feminista”, que organizaciones y colectivas feministas le invitaron a realizar.

El abanderado de Morena declaró que el “Manifiesto por los Cuidados” es uno de los temas principales en la agenda de Claudia Sheinbaum Pardo, el cual hará realidad en su gobierno, como el apoyo mensual que tendrán las mujeres de 60 a 64 años, previo a su acceso al derecho de rango constitucional a la Pensión para Adulto Mayor, a partir de los 65 años.

Externó su admiración y respeto por las mujeres que aún con el dolor, son capaces de levantarse, organizarse, alzar la voz, ponerse al frente y enseñar a otras mujeres de que sólo en la lucha y la persistencia, se puede acceder a la justicia, por largo que sea el camino hacia ella.

El objetivo es reafirmar a la población que este movimiento transformador es inclusivo y contempla en todo momento a las personas que enfrentan el reto de la discapacidad, apuntó el candidato a la Presidencia Municipal durante su alocución en el Foro temático “Grupos Vulnerables”.

Ahí, Raciel Pérez Cruz reconoció que si bien falta mucho por hacer, “se han sentado las bases para los nuevos retos que se presentarán en la atención a las personas con alguna discapacidad”.

Destacó que en Tlalnepantla hay asociaciones civiles que ha luchado de manera permanente en favor de las personas con discapacidad, a quienes reconoció ampliamente y ofreció trabajar de la mano para seguir mejorando la calidad de vida de este sector, tal y como lo hizo durante el gobierno que encabezó en el periodo 2019-2021.

Pidió a este sector de la población que consoliden su proyecto de transformación con el voto para que a partir del 1 de enero de 2025, se restablezcan la transformación en nuestra ciudad.

Los jóvenes son parte central del proyecto de la 4T en Tlalnepantla

Los jóvenes son parte central del proyecto de la Cuarta Transformación, sentenció Raciel Pérez Cruz, al tiempo de enfatizar que nunca más deben existir expresiones de descalificación hacia las juventudes como la creada por los gobiernos neoliberales “Ninis”, por lo que propuso crear opciones de superación y desarrollo.

En el marco del Foro Juventud, Deporte y Cultura, refirió que su objetivo en la administración del Ayuntamiento será establecer una beca universal para combatir la deserción escolar

Acentuó que la juventud nunca más debe ser excluida de las oportunidades por lo que al establecer la beca universal se combatirá la deserción escolar y “muchos de los jóvenes seguirán luchando para evitar los caminos equivocados”.

Raciel Pérez pidió a todos los sectores de la población de Tlalnepantla respaldar con su voto el proyecto de transformación, ya que hay muchos retos por delante en beneficio de los habitantes del municipio más importante del Estado de México.

