Construcción del Puente “La Mexiquense”, obra en pro de la conectividad con el AIFA, avanza satisfactoriamente

El gobierno del estado de México avanza en la construcción del Puente “La Mexiquense”, obra que beneficiará de manera directa a más de 15 mil habitantes de Ecatepec y Tecámac, y mejorará la intercomunicación con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Beneficiará a 15 mil habitantes de Tecámac y Ecatepec, al reducir el tiempo de traslado. Para agilizar la obra se trabaja las 24 horas del día y los montajes de las trabes se efectúan en horario nocturno (Foto: Especial).

Juan Hugo de la Rosa, Secretario de Movilidad, detalló que esta obra estratégica se lleva a cabo con una inversión de 484.4 millones de pesos. Se construye sobre la Vialidad Mexiquense, la cual facilitará la conectividad entre cinco municipios: Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla.

Explicó que, para agilizar la edificación del puente, se trabaja las 24 horas del día y los montajes de las trabes se efectúan en horario nocturno, con el fin de reducir las afectaciones al tráfico vehicular en la zona.

Juda Levi Apolinar Trujillo, Director General de Vialidad (DGV), comentó que esta obra la conforman dos cuerpos independientes paralelos, estructurados mediante trabes tipo cajón, apoyadas en columnas de concreto prefabricado, lo que garantiza condiciones óptimas de seguridad, resistencia y durabilidad.

Indicó que cada cuerpo del puente tendrá una longitud de 523 metros, y formará parte de los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense que conformarán un corredor estratégico libre de peaje para acceder al AIFA.

Vecinos de la zona destacan la importancia de esta acción: “demasiado beneficio porque ya no va a haber tanto tráfico, ya vamos a poder comunicar con Recursos, con Coacalco, podernos tomar un atajo, es muy bueno el proyecto”, expresó Nayelli Sánchez.

“Va a servir mucho para el desahogo vehicular porque acá en la salida se pone muy tenso el flujo vehicular”, indicó David Tapia.

Con este puente se avanza en el proyecto “2026, Año de las Obras en Edomex”, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

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