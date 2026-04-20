Consume incendio fábrica de pigmentos en Ecatepec

Un incendio en una fábrica de pigmentos y pegamentos ubicada sobre avenida Hierro, en la zona industrial de Cuauhtémoc Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, movilizó a unos 300 elementos de cuerpos de emergencia durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes. Las labores se extendieron por varias horas y concluyeron sin reporte de personas lesionadas.

El siniestro fue atendido por aproximadamente 200 bomberos de Ecatepec, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina. De acuerdo con los reportes operativos, el fuego afectó una superficie estimada de dos mil metros cuadrados correspondientes a dos bodegas de la fábrica dedicada a la elaboración de pigmentos y adhesivos para calzado.

En la zona laboraron los cuerpos de emergencia con respaldo de Fuerza de Tarea Marina (Foto: Especial).

Los trabajos de control se prolongaron hasta cerca de las 3:00 de la madrugada, momento en que el incendio fue contenido. Sin embargo, las maniobras continuaron durante la mañana de este lunes para realizar tareas de enfriamiento y remoción de materiales, con el objetivo de descartar riesgos de reignición.

Evacuaciones y cerco preventivo

El incendio se produjo en una fábrica de pigmentos y pegamentos (Foto: Especial).

Como medida preventiva, un centenar de elementos de la policía municipal y estatal estableció un cordón de seguridad de al menos 100 metros alrededor del perímetro afectado. Esta acción permitió mantener alejadas a personas ajenas a los trabajos de emergencia y disminuir riesgos derivados del fuego y del humo.

Además, decenas de habitantes de viviendas cercanas, ubicadas a algunas calles de la fábrica, fueron evacuados de manera preventiva para evitar posibles afectaciones por la inhalación de humo. Las autoridades informaron que las evacuaciones se realizaron de forma temporal y controlada, mientras se estabilizaba la situación en la zona.

Apoyo interinstitucional en las labores

200 bomberos de Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Marina que laboraron hasta las 3 de la madrugada de este lunes (Foto: Especial).

En el sitio también participaron integrantes de la Fuerza de Tarea de la Marina, así como pipas de agua del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que suministraron el recurso hídrico necesario para sofocar el incendio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del siniestro ni sobre posibles afectaciones estructurales adicionales. Tampoco se han reportado personas lesionadas. La zona permaneció bajo vigilancia mientras concluyeron las labores de remoción y evaluación de riesgos.

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