Consumo de alcohol y tabaco genera diversas afecciones en el desarrollo cerebral y salud mental: ENSANUT 2025

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2025, la exposición al humo del tabaco, así como el consumo de alcohol y otras sustancias, genera diversas afecciones en el desarrollo cerebral y la salud mental, especialmente en la infancia y la adolescencia.

estas neuronas responden de forma exagerada a patrones, colores y movimientos, lo que explica por qué el cerebro percibe figuras inexistentes o cambios irreales en una imagen estática (Foto: Especial).

El informe señala que el 22.1% de las niñas y niños de entre 6 y 11 años expuestos al humo de tabaco desarrollaron trastornos mentales, el 21.7% presentó problemas de comportamiento y un porcentaje equivalente (21.7%) registró cuadros de depresión. Adicionalmente, las mediciones revelan que el 20.5% padece trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y el 19.3% enfrenta dificultades en el aprendizaje.

Asimismo, el consumo de alcohol y tabaco actúa como un factor de riesgo cardiovascular que incide negativamente en la salud neurológica integral.

En el marco del Día Mundial del Cerebro, conmemorado cada 22 de julio por iniciativa de la Federación Mundial de Neurología (WFN por sus siglas en inglés), se busca educar y concientizar a la población acerca de los trastornos que afectan a este órgano compuesto por 86,000 millones de neuronas.

Para mantener un cerebro sano y prevenir deterioros, las organizaciones de salud aconsejan adoptar hábitos como una alimentación balanceada basada en frutas, verduras, vegetales y pescado, reduciendo el exceso de sal y grasas.

Del mismo modo, se recomienda realizar actividad física constante, estimular la mente mediante pasatiempos como crucigramas, sopas de letras o sudoku, controlar los niveles de estrés, ansiedad y depresión, evitar el tabaco y el alcohol, y fomentar relaciones sociales saludables en el entorno familiar, social y laboral.

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