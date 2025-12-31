Consumo de electricidad en Edomex podría aumentar hasta 30% a finales de diciembre de 2025

A finales de diciembre de 2025, durante las festividades de fin de año, el consumo de electricidad en los hogares del estado de México podría registrar incrementos importantes, debido al uso de luces navideñas, electrodomésticos y equipos eléctricos asociados a reuniones familiares.

Estas cifras reflejan un repunte significativo respecto a meses previos (Foto: Especial).

Algunas fuentes estiman que el aumento podría ser moderado, entre 10 y 12 por ciento, considerando el comportamiento habitual de los usuarios y el incremento estacional de la demanda. Estas cifras reflejan un repunte significativo respecto a meses previos.

Sin embargo, otras fuentes sugieren que el incremento podría alcanzar hasta 30 por ciento, particularmente en hogares que utilizan intensivamente iluminación navideña, calefactores eléctricos u otros equipos de alto consumo durante largos periodos. Este escenario implica que los recibos de luz correspondientes al bimestre diciembre–enero podrían ser notablemente más altos que en otros meses.

Ante este panorama, especialistas en consumo eléctrico recomiendan adoptar medidas de eficiencia energética, como el uso de luces LED, apagar equipos que no se utilicen y limitar el tiempo de operación de aparatos de alto consumo, con el objetivo de reducir el gasto y evitar sobrecargas en las instalaciones eléctricas.

Héctor Rivera, usuario de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE), observó un incremento en su recibo de luz, ya que, en el bimestre pasado, pagaba un promedio de 280 a 325 pesos, y en el último bimestre su recibo llegó a 390 pesos. Este incremento se debe a que el kilowatt básico pasó de 90 centavos a 1 peso 10 centavos.

“Seguramente ahorita con el tema de la temporada navideña mi siguiente recibo llegará con un valor más alto por el consumo de la luz”, concluyó.

Comentarios

comentarios