Consumo de servidores públicos hace evidente la contradicción en el discurso de auteridad: Red ExpoSocial

Al haberse evidenciado en los artículos de lujo, viajes, y algunos otros hábitos de consumo que tienen actores políticos y funcionarios del Gobierno Federal, Omar Ivan Gómez, presidente de Red ExpoSocial, señaló que estas conductas contradicen en el discurso de austeridad con el que se han venido manejando a lo largo de los últimos años.

(Foto generada con IA de Meta).

Más allá del origen de los recursos que han sido gastados, la realidad que se hace evidente, es la poca empatía con la que se dirigen hacia la ciudadanía en donde, a pesar de un discurso de apoyo a los que menos tienen, se tienen conductas en las cuales se han incrementado, sueldos, prestaciones y gastos permitidos en la Cámara de Diputados federal, contrario a la condición que vive la mayor parte de la población en el país.

“Mas allá de lo que las personas se hagan con su dinero o hacia donde viajan, el tema se trata de que el movimiento social, político y partidista, lleva años promoviendo la austeridad y eliminando a las clases privilegiadas, señalando a los partidos que ahora son de oposición, pero que al final siguen replicando las mismas conductas”.

Refirió que al ser Morena el partido que tiene un mayor número de posiciones a nivel nacional, es también el partido que tiene más recursos en financiamiento para campañas políticas o promoción lo que distancia, las posibilidades, un ejercicio real de la democracia aún cuando estos funcionarios ganan 2, 3 y hasta cuatro veces el salario de un ciudadano común.

Al generar un balance en donde se tenga acceso a igualdad de oportunidades y en donde los partidos políticos tuvieran la posibilidad de acceder a mejores medios de difusión, también facilitaría el que la población esté más informada sobre las decisiones a tomar y las propuestas claras que se tienen, y de esta manera considerar un equilibrio en el ejercicio de recursos públicos que actualmente se tiene.

