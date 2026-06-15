Consumo, educación y seguridad marcan la agenda en el Estado de México

1. El próximo fin de semana como cada año, se celebrará el Día del padre y a lo largo de toda esta semana la Confederación de Cámaras de Comercio se espera un incremento en la contratación de servicios y en la compra de diferentes artículos para consentir a papá.

2. A unas semanas de que concluya el ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de México no ha detectado un incremento en los índices de deserción escolar.

3. Este 16 y 17 de junio se realizará la segunda ronda de revisión de Tratado de Libre Comercio, entre Estados Unidos y Canadá, un punto fundamental para garantizar la permanencia del acuerdo comercial y lograr su aplazamiento por 16 años más.

4. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo presentó la estrategia de desarrollo para comunidades, destinos turísticos y servicios al visitante en todo el país con lo que se busca impactar en las Familias de menos recursos y potenciar uno de los sectores económicos más importantes que tiene el país.

5. El Parque Ecológico Zacango ampliará sus horarios de atención y abrirá de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, con el objetivo de que más familias mexiquenses puedan visitar uno de los espacios de conservación de vida silvestre más importantes del país.

6. El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, fortalece las acciones para prevenir y atender la violencia de género a través de la Línea Naranja, una estrategia que brinda apoyo, orientación y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, las 24 horas del día durante todo el año.

7. A través de acciones en el marco de la Operación Restitución se han asegurado 2 mil 163 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad, de los cuales mil 263 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

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