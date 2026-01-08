Contaminación en Toluca es generada principalmente por quema de leña y generación de humo

Carlos Solares, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la Secretaría de Medio Ambiente, informó que los niveles de contaminación en el Valle de Toluca se originan primordialmente por la quema de leña, la generación de humo y las actividades en zonas de cultivo.

Carlos Solares, director de Control de Emisiones a la Atmósfera (foto: Sonia Vilchis).

Según el funcionario, la ubicación geográfica de la región incide en que diversos municipios registren altos niveles de partículas contaminantes, debido a que las zonas de labor agrícola levantan polvo de manera constante.

Respecto a la vigilancia de la calidad del aire, el director señaló que todas las estaciones de monitoreo encargadas de medir las partículas PM 2.5 y PM 10 operan correctamente tanto en el Valle de Toluca como en la zona de Santiago Tianguistenco.

Asimismo, se anticipó que la implementación del programa «Hoy No Circula» en la zona metropolitana contribuirá a la disminución de las emisiones contaminantes en estos puntos específicos del Estado de México.

Sobre la aplicación de sanciones relacionadas con el programa «Hoy No Circula» y la verificación vehicular, Solares aclaró que, aunque legalmente ya es posible aplicar multas por la restricción de circulación, estas aún no se están ejecutando.

En cuanto a las multas por falta de verificación, se detalló que estas comenzarán a aplicarse a partir del próximo 15 de enero. Los operativos y la imposición de dichas sanciones estarán a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en coordinación con las autoridades municipales correspondientes.

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