Contará Congreso con comisiones de rescate del río Lerma e innovación

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (Morena), el Pleno de la LXII Legislatura del Estado de México aprobó la creación e integración de las comisiones especiales para el Rescate de la Cuenca del Río Lerma, así como de Innovación, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial.

La LXII Legislatura del Estado de México creará comisiones especiales para el Rescate de la Cuenca del Río Lerma, así como para Innovación, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial.

Las propuestas fueron promovidas por el legislador Gabriel Kalid Mohamed Báez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena; y por la parlamentaria Rocío Alexia Dávila Sánchez y el congresista Pablo Fernández de Cevallos González, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN, respectivamente.

La Comisión para el Rescate de la Cuenca del Río Lerma busca asumir un papel activo en la generación de soluciones de largo plazo frente al deterioro causado por la contaminación, la sobreexplotación de sus recursos y la falta de acciones integrales para preservar este sistema hidrológico.

Además, podrá impulsar acciones de diagnóstico, planeación y coordinación interinstitucional, así como dar seguimiento puntual a los compromisos adquiridos para la recuperación de la cuenca, cuya situación actual ha afectado negativamente la calidad del agua, la biodiversidad regional, la salud de la población y el desarrollo económico sustentable.

El documento señala que la constitución de esta comisión no sólo representará una respuesta institucional a una problemática histórica, sino también una oportunidad para garantizar a las presentes y futuras generaciones un entorno más sano, equilibrado y sostenible.

La Comisión de Innovación, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial tiene como objetivo modernizar la labor legislativa y posicionar al Congreso a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías. Con ello, se busca reafirmar el compromiso de consolidar un Estado moderno, incluyente y líder en la transformación del ejercicio del poder público.

El acuerdo destaca que la innovación, el gobierno digital y la inteligencia artificial no son expresiones de moda ni fenómenos exclusivos del ámbito privado, sino herramientas estratégicas que inciden en la atención a las personas.

Ambas comisiones podrán allegarse de la información que considere pertinente; reunirse con autoridades federales, estatales y municipales, organismos públicos autónomos, asociaciones, organizaciones civiles y especialistas; así como realizar cualquier otra acción necesaria para el cumplimiento de su objetivo.

Al respecto, el parlamentario Gabriel Kalid resaltó que la creación de la comisión es una muestra contundente que la LXII Legislatura mexiquense apoyará el rescate del Río Lerma, pues es una tarea impostergable y una de las prioridades de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que, de la mano con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se avanzará para devolverle el esplendor al cuerpo de agua.

En este sentido, la legisladora Paola Jiménez Hernández y el legislador Samuel Hernández Cruz destacaron que desde el Congreso se impulsen acciones puntuales en favor del medio ambiente.

Finalmente, la parlamentaria Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN), indicó que la Comisión de Innovación permitirá a la legislatura asumir un papel activo en el análisis de los impactos tecnológicos en la vida pública, así como en la promoción de prácticas de gobierno abierto y en la construcción de un marco normativo que asegure que la innovación se traduzca en bienestar social, desarrollo económico y fortalecimiento democrático.

La Comisión para el Rescate de la Cuenca del Río Lerma estará integrada de la siguiente manera: como presidente, Gabriel Kalid Mohamed; secretaria, Miriam Silva Mata (PVEM); prosecretaria, Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN); y como miembros, Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, Paola Jiménez, Edgar Samuel Ríos Moreno, María José Pérez Domínguez y Samuel Hernández Cruz, todos ellos de morena; Mariano Camacho San Martín (PRI); Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN); y Omar Ortega Álvarez (PRD).

La Comisión de Innovación, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial estará conformada de la siguiente manera: como presidenta, Alexia Dávila (PAN); secretaria, Jennifer Nathalie González López (morena); prosecretaria, Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM); y como miembros, Zaira Cedillo Silva, Paola Jiménez, Israel Espíndola López, Elena García Martínez y María del Consuelo Estrada Plata, todas y todos del grupo parlamentario de morena; así como Araceli Casasola Salazar (PRD).

