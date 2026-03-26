Baja participación en concurso anual de Judas

Este martes 24 de marzo se llevó a cabo el Concurso de Judas, organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo del estado de México el cual tuvo su primera edición en el año de1992.

Con un total de 41 figuras, artesanos de 12 municipios mexiquenses se dieron cita en el Centro Cultural Mexiquense para mostrar sus creaciones que representan al mal (Foto: Especial).

Con un total de 41 figuras, artesanos de 12 municipios mexiquenses se dieron cita en el Centro Cultural Mexiquense para mostrar sus creaciones que representan al mal. Este año, el concurso estuvo dividido en dos categorías: Judas Tradicional y Nuevas Tendencias, es decir, figuras que incluían algún elemento adicional como movimiento, luz o sonido. La primera tuvo un registro de 30 figuras y la segunda contó con 11.

Metepec; Almoloya de Juárez; Lerma; Chimalhuacán; Apaxco; San Mateo Atenco; Tultepec; Atlautla; Nicolás Romero; Tlalnepantla; Nezahualcóyotl y Toluca, fueron los municipios que participaron en el Concurso de Judas de este año. En entrevista para Así Sucede, Tomás Pérez, director de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, destacó que hace algunos años Los Judas eran creaciones que reflejaban los pecados capitales. Hoy se utilizan para expresar alguna crítica social.

“Lo que vemos en las temáticas de los judas son temáticas muy variadas. El Judas actualmente se aleja un poco de la tradición católica, religiosa, que (anteriormente) más los siete pecados capitales. Ahora se identifican más algunas problemáticas sociales. Las temáticas que se presentaron este año son la gentrificación; la desventaja de los artesanos nacionales contra los productos extranjeros; la recuperación de las leyendas; el deseo de fama en las redes sociales fue uno de los elementos que se presentó”, explicó

Si bien, el número de figuras inscritas en el Concurso de Judas ha disminuido considerablemente en los últimos años, el director de Patrimonio Cultural consideró que la tradición de los Judas se mantiene viva. Sin embargo, aún las cifras siguen muy por debajo previo a pandemia. En 2019 se recibieron 159 figuras; en 2020 en medio de la pandemia fueron inscritas 90. En 2021, el número cayó a 62 y un año más tarde fueron 65 los judas participantes. En 2023 se registraron 40 figuras; en 2024 fueron 50 y el año pasado participaron 58.

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