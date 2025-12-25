Continúa Contingencia Ambiental Fase I en zonas metropolitanas del Edomex

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informa que se mantienen las acciones en Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

Las condiciones meteorológicas continúan adversas para la dispersión de contaminantes PM2.5.

Lo anterior, en virtud de que a las 15:00 horas se registraron valores máximos de 83 y 82 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de partículas PM 2.5 , en las estaciones de Almoloya de Juárez y Xonacatlán

La dependencia se encuentra trabajando en coordinación con los municipios de las ZMVT y ZMST para llevar a cabo las acciones del Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST) por partículas.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas que contribuyeron a la concentración de partículas PM 2.5 y PM 10 , continúan siendo adversas para su dispersión, viento débil y estabilidad atmosférica, por lo que los modelos de pronóstico meteorológico señalan que esta situación se mantendrá durante el día.

Se exhorta a los mexiquenses a seguir apoyando en la reducción de emisiones contaminantes, sobre todo evitando la quema de juegos pirotécnicos, leña, fogatas y llantas, disminuir el uso de automóvil y tomar medidas para reducir la contaminación del aire en industrias, comercios, servicios y en el hogar.

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