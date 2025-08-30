Continúa el diálogo con asamblea de la Facultad de Medicina de la UAEMex

En seguimiento a los acuerdos establecidos con la comunidad estudiantil, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Martha Patricia Zarza Delgado, acudió a la segunda mesa de trabajo con la asamblea de la Facultad de Medicina.

Para dar continuidad a las necesidades de esta comunidad, se establecieron fechas tentativas para la realización de mesas de trabajo con las secretarías de Identidad y Cultura, Igualdad Sustantiva y Cuidados, Ciencia, y Finanzas, así como con la Dirección de Transporte Universitario (Foto: Especial).

En este sentido, las autoridades universitarias resaltaron el compromiso con el seguimiento y avances en los pliegos petitorios de todos los espacios académicos, por ello, invitaron a consultar el sistema PAI 140, una plataforma de libre acceso donde es posible visualizar las acciones emprendidas y su seguimiento, para beneficio de la comunidad universitaria.

Esta plataforma, destacaron, se creó con el propósito de transparentar la información relativa a los avances y seguimiento de los pliegos petitorios y las más de dos mil demandas de la comunidad universitaria y está disponible para consulta de integrantes de la UAEMex y público en general, a través de la página web pai140.uaemex.mx/Consulta

Asimismo, la rectora de la Máxima Casa de Estudios mexiquense comentó que, para atender las demandas estudiantiles y las necesidades de los 55 espacios académicos, se debe conocer a fondo la situación financiera de la institución para realizar los procedimientos y ejercicios del gasto pertinentes de forma responsable y estratégica.

Durante la sesión, se dio lectura al anexo relativo al nombre de la organización estudiantil, que de nombrarse “Asamblea de la Facultad de Medicina” pasará a denominarse como “Asamblea Jaguares Fac Med”.

En cuanto a la creación de un mural representativo del movimiento estudiantil que plasme el sentido de lucha y memoria histórica, las autoridades universitarias resaltaron que éste y otros proyectos para la preservación de la memoria del movimiento ya se están trabajando con la Secretaría de Identidad y Cultura.

Por otra parte, se destacó que con el objetivo de dar cabida y responder a las necesidades de toda la comunidad universitaria, el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2026 abrirá foros para la participación de los tres sectores que la integran, cuya convocatoria estará disponible en los próximos días y permitirá proponer soluciones a las problemáticas de la institución.

Al término de esta segunda mesa de trabajo y como respuesta a las demandas estudiantiles, la asamblea se reunió con integrantes de la Dirección de Obra Universitaria.

Comentarios

comentarios