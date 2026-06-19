Continúa la colocación de alumbrado con programa “Luminaria Nuestra Ciudad” en Tlalnepantla

Con la finalidad de dignificar los espacios públicos, mejorar la imagen urbana y fortalecer las estrategias de seguridad en el municipio, el Presidente Raciel Pérez Cruz continúa con la implementación del programa “Luminaria Nuestra Ciudad”.

Con la instalación y modernización de un total de 124 luminarias LED en vialidades principales, el Gobierno Municipal avanza de manera firme hacia una demarcación más iluminada.

Se intervinieron un total de 2.01 kilómetros de vialidades esenciales para la movilidad, logrando una transformación integral en la infraestructura nocturna que beneficia de manera directa el tránsito peatonal y vehicular.

El Presidente Raciel Pérez Cruz, afirmó que una ciudad iluminada es una ciudad más segura, por lo que su administración trabaja diariamente y de forma incansable para devolver la tranquilidad a las calles de Tlalnepantla.

El Alcalde destacó que estas acciones no solo transforman por completo la imagen urbana del entorno, sino que impactan de manera positiva en la calidad de vida de la población al inhibir la comisión de delitos y ofrecer entornos mejor iluminados, cómodos y seguros donde las familias puedan caminar sin temor a cualquier hora del día.

Como parte de este reforzamiento, en la Avenida Atlacomulco, en el tramo que comprende desde la Avenida Ayuntamiento hasta la Avenida Gustavo Baz, en la colonia Tlalnemex se modernizaron ocho puntos de luz existentes que ya contaban con tecnología LED mediante la instalación de equipos con mayor wataje.

Asimismo, las autoridades municipales colocaron 83 nuevos puntos de luz equipados con postes y luminarias de 100 watts, además 16 luminarias de 50 watts diseñadas específicamente para el funcionamiento peatonal, lo que consolida un gran total de 104 luminarias activas en esta importante arteria de comunicación.

A estas labores de mejoramiento urbano se sumaron las acciones realizadas sobre la Avenida Galeana, en el segmento ubicado entre la Avenida Presidente Juárez y la Avenida Ayuntamiento.

En dicho perímetro se llevó a cabo la modernización de 16 puntos de luz existentes con tecnología LED de alta potencia y se instalaron cuatro nuevos puntos de luz con postes y luminarias viales de 100 watts, alcanzando una meta de 20 luminarias que optimizan las condiciones de visibilidad de los habitantes y automovilistas que transitan por la zona.

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